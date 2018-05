PERHi juht: pole vaja tonti näha

Ühtse ülikoolihaigla loomise idee taga ei tasuks tonti näha, ütles Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu. „Me ei räägi mõne haiglahoone sulgemisest,“ ütles ta.

Peedu käis täna Äripäeva hommikuprogrammis selgitamas, mida mõtlesid Tallinna ja Tartu haiglate juhid, kui käisid sel nädalal välja idee, et Eestisse peaks looma 2025. aastaks ühtse ülikoolihaigla kahe linnakuga. Linnakutest üks asuks Tartus, teine Tallinnas. „Tegu on praegu alles ideega, järgmisel nädalal hakkame plaani arutama,“ rääkis Peedu. „Öeldakse, et saatan peitub detailides, kuid mina ütlen, et ka lahendus peitub detailides,“ lisas ta.

Peedu sõnul oleks ülikoolihaigla loomise eesmärgiks ühtsem tervishoiu teenuse pakkumine.

Peedu rääkis hommikuprogrammis, kuidas arstid sellisele üksmeelele jõudsid ja miks ühtset ülikoolihaiglat üldse vaja on. Kuula intervjuud hommikuprogrammi podcastist alates 23:30.