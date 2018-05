Hans H. Luik loodab Swedbanki murda

Saatejuht küsis, kas Hans H. Luige suur aktiivsus asjaga tegeleda on ajendatud asjaolust, et on hulga võlanõudeid kokku ostnud ning jahib ise suurt kasumit? Luik vastas, et kuulub tõesti inimeste ringi, kes on mõned nõuded üles ostnud, teiste seas ka Jüri Mõisa oma. Glen Madis lisas, et võlanõuete kokkuost oli vajalik, et saavutata aktiivsete nõudlejate piisavalt suur esindatus.

Kokku oli Rumeenia investeeringuga seotud üle 200 eraisikust investori, teiste seas Hansapanga asutajad Hannes Tamjärv ja Jüri Mõis, aga samuti avalikkusele tuntud Armin Karu, Raivo Kütt, Olav Osolin, Valdur Laid ja paljud teised.

Swedbanki esindaja, advokaadibüroo Derling vandeadkovaat Erki Kergandberg on kuu alguses Äripäevale öelnud, et riigikohtu juhised ringkonnakohtule on suhteliselt selged. „Hageja ei ole oma väiteid tõendanud. Hageja on erinevates meediakanalites kuumaks kütnud väite, justkui oleks pank investoreid investeeringuid tehes petnud,“ rääkis Swedbanki esindaja. „Paratamatult on panga vastus, et nõuete esitamisega on jäädud hiljaks ja seega on need ka aegunud,“ lisas ta.

Kokkuvõtvalt nõuavad investorid Swedbankilt vastust 8,5 miljonit eurot maksnud ja vett vedama läinud investeeringu eest, samas kui Swedbanki seisukoha järgi on nõue ühtlasi nii aegunud kui ka tõendamatu.

Riigikogus saatis asja mai alguses ringkonnakohtusse tagasi. Kohtuvaidlus jätkub.