Välisinvestorid pole rahul Eesti maksusüsteemi ja konkurentsiga

Välisnvestorite silmis on Eesti paremuselt kolmas investeerimiskeskkond Tšehhi ja Poola järel, paraku ei soosi meie maksusüsteem ja konkurentsitihedus siseturul selle positsiooni hoidmist.

Saksa-Balti Kaubanduskoja korraldatud konjunktuuruuringus seati paremusjärjestusse kokku 21 riiki. Küsitluses osales rohkem kui 184 ettevõtet Eestist, Lätist, Leedust ning 1698 ettevõtet 16st Kesk- ja Ida-Euroopa riigist. Tulemused on kõnekad: 88% küsitletud ettevõtetest investeeriks ka sel aastal Eestisse, samas ei ole 63% rahul meie maksureformiga. Eestlased ise leiavad, et meie investeerimiskeskkond on parim võimalikest.

Saksa-Balti Kaubanduskoja Eesti büroo juht Tarmo Mutso ütles, et Saksamaad huvitab eriti meie e-riik ja avaliku sektori reformimisel võetakse Eestit eeskujuna. Meil on hea maine, samas reaalseid lahendusi rakendama hakata on keeruline ja küsimus jääb, kuivõrd meie IT valdkond saab Saksamaale laieneda.

Investorid ei pääse löögile