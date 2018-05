Oberschneider tegi Londonis investeerimisfirma

Mullu oktoobris Äripäevale antud intervjuus avaldas ettevõtja, et plaanib tagasitulekut ka Eestisse. Ta ütles majanduskonverentsil Äriplaan, et läheneb kinnisvaraturule seekord teise külje alt ja asub tegelema hoopis selle rahastamise poolega.

Oberschneider tõdes toona, et see on tema jaoks põnev areng. „Uurime turul alternatiivlaenude võimalusi. Viimase nelja aastaga on pea 40 protsenti traditsioonilistest pangalaenudest tagasi tõmbunud ja tekkinud lünk. Inimestel ei ole vahendeid, et seda lünka täita,“ selgitas ta.

Ta ütles, et väga palju rohkem ei saa veel rääkida, kuid see on sama, mida ta teeb praegu Londonis oma sealsete äripartneriga finantssektorist. „Londonis tuleme järgmisel kuul välja sildfinantseeringutega (lühiajaline rahastamine enne laenu saamist - toim) ja pakume lühiajalisi laene kinnisvaraomanikele ja -arendajatele.“

Oberschneideri sõnul katsetavad nad praegu, kas siin on selliste laenude järele nõudlust. Suurbritanniast alguse saav äri jõuab kõigisse kolme Balti riiki ja Poola. „Arvan, et kõigi nende riikide peale kokku on piisavalt nõudlust. Ühes riigis tegusedes võin ma hätta sattuda,“ ütles ta.