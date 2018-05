Hommikul: Tallinna Sadama IPO ja kinnisvara

24. mai 2018, 16:57

Äripäeva raadio hommikuprogrammis tuleb juttu päeva kõige tähtsamast sündmusest ehk Tallinna Sadama IPOst.

Külas on Tallinna Sadama finantsdirektor Marko Raid, kes annab ülevaate prospektist ja investoreid puudutavatest riskidest ning võimalustest. Külla tuleb ka ühisrahastusportaali CrowdEstate äriarenduspartner Kristjan Mauer, kellega koos heidame värske pilgu kinnisvaraturul toimuvale ning püüame jõuda selgusele, milliste objektide abil teenida parimat tootlust. Hommikut veavad Kadri Põlendik ja Indrek Mäe.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 „Kuum tool“. Üle nädala on spekuleeritud, et toimumas on energiaturu sajandi tehing, kus Eesti Energia ostab Nelja Energia. Räägitud on monopoli tekkest Eesti taastuvenergiaturul. Olukorras on häiritud tuuletehnoloogia liidu juhatuse esimees Andres Sõnajalg, kes ütles nädalapäevad tagasi, et probleemid Eesti tuuleenergiaturul hakkasid siis, kui riik otsustas Enefit Greeni börsile viia. Saates räägib Sõnajalg suu puhtaks, mis tema meelest õigupoolest Eesti tuuleenergiaturul toimub ja kas eraettevõtjatel on üldse enam lootust. Küsimusi esitab Kadri Põlendik.

13.00-14.00 „Kinnisvaratund“. Tallinnasse on kerkimas kaks moodsat ärikvartalit – Lightpark ja Fahle Park, kuhu muu hulgas on kerkimas A-klassi büroohooned. Mida need kaks arendust endast kujutavad, sellest räägivad Kapiteli juhatuse liige Indrek Moorats ja Fausto Capitali juhatuse liige Kenneth Karpov.

15.00-16.00 „Ettevõtlusraadio“. Saates räägime ETK sünnist ja sellest, miks ETK nimetati ümber Coop Eestiks. Lisaks tuleb põnevat juttu sellest, kuidas toimus Krediidipanga ostmine Moskva pangalt. Saate külaliseks on Coop Eesti juhatuse esimees Jaanus Vihand. Saatejuhid on Mart Opmann ja Swen Uusjärv.