Rändav nõue tõi kriminaalasja

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Ärimees Rein Kilgiga seotud olnud kinnisvaraettevõtja Kaido Groos sai kaela kriminaalasja, kus teda süüdistati alguses omastamises, kuid nüüd usalduse kuritarvitamises.

Groos läks 2014. aasta hilissügisel likvideerima firmat Industrial Technology Investments. Sel ajal loovutas ta aga Kilgi ühe firma vastu mõeldud nõude, mis tõi talle kriminaalsüüdistuse.

Esmalt veidi Industrial Technology Investmentsi seosest Kilgiga. Ärileht kirjeldas kaheksa aastat tagasi, kuidas Kilgi valdusfirma Elikante ostis ettevõtte Elmofox, mille alla liikus Pärnu kuursaali kinnistu. Toonasest artiklist selgub, et kinnistu rentimisega tegelenud Elmofox vahetas hiljem nime Industrial Technology Investmentsi vastu ja ostis üles Marati Kinnisvara kinnistud. Aastate eest kuulus Marati juhatusse just Groos, kuni ettevõte kaheksa aastat tagasi firmade matmisega silma jäänud Silver Eensaarele läks – praeguseks on Marati Kinnisvara kustutatud.

Vahetunud omanikud