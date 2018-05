Anveltil on plaan välistöötajate palga kohta

Siseminister Andres Anvelt usub, et suurem paanika rändekriisi üle on vaibumas.

Siseminister Andres Anvelt usub, et suurem paanika rändekriisi üle on vaibumas.

Siseminister Andres Anvelt käis välja mõtte, et välistööjõu palgaküsimuse lahendamiseks võiks hakata palgatingimustes omavahel edaspidi läbi rääkima tööandjad ja ametiühingud.

Välismaalaste seadus näeb ette, et Eestis lühiajaliselt või elamisloa alusel töötavale välismaalasele peab tööandja üldjuhul maksma vähemalt viimase kalendriaasta Eesti keskmist brutokuupalka. Siseminister tegi sisserände töörühmale ettepaneku analüüsida ka muid võimalusi palgakriteeriumi kehtestamiseks, teatas siseministeeriumis.

„Keskmine palk ei ole ju kõigis valdkondades sama – hotelliteeninduses on see üks, IT valdkonnas teine ja ehitusel kolmas. Kui nõuame kõikides valdkondades ühtse keskmise palga maksmist, võib see viia palgapettuste ja ebaseadusliku töö osakaalu suurenemiseni,“ rääkis Anvelt pressiteates.