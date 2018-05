airBalticu lennukas plaan paneb lätlased õlgu kehitama

Läti rahvuslik lennufirma airBaltic tuli eile välja suure uudisega, et sõlmis lennukitootjaga Bombardier Commercial Aircraft lepingu 30 CS300 tüüpi lennuki ostmiseks ning optsiooni veel 30 samasugusele lennukile.

Bombardieri kataloogi järgi maksab 60 sellist lennukit kokku 5,9 miljardit dollarit. Lätlaste majandusleht Dienas Bizness kirjutab, et airBalticul on ettevõtte juhi Martin Gaussi sõnul kaks võimalust, kuidas neid uusi lennukeid saada: osta või rentida.

Kuid tegelikkuses võib pilt paista mitte nii ilus, nagu joonistab lennufirma, nendib Dienas Bizness. Väljaandega rääkinud allika sõnul oli airBalticul välja töötatud kaks arengustsenaariumit: konservatiivne ja optimistlik. Esimene nägi ette praeguse lennukipargi väljavahetamist 40 CS300 tüüpi lennuki vastu, teine – kui õnnestub leida investorid -, kahekordistada seda plaani ehk hankida kuni 80 lennukit. Plaan nr 2 on aga DB allika sõnul ebareaalne.

Igal juhul on airBalticu suur probleem, nagu ka paljudel teistel lennufirmadel, pilootide nappus – see annab end tunda juba praegu, kuigi sellest valjul häälel ei räägita, kirjutab DB. Väljaande küsimusele, kui palju piloote airBalticul praegu napib ja kuidas selle murega tegeldakse, vastas Gauss eile tõrksalt, et tuleviku piloodiprobleemi on nad lahendanud oma pilootide akadeemia avamisega.

Küsimusele, kui suur on CS300 lennukite omandamise rahaline maht ja kust raha üldse võetakse, vastas Gauss, et mingit infot peale kataloogis avaldatud lennukite hinna tal lisada ei ole.

Väljaanne lisab veel, et kummalisel kombel polnud airBaltic enne eilset pressikonverentsi oma plaanidest teavitanud Riia lennujaama. Lennujaama operaatori VAS Starptautiskā lidosta Rīga nõukogu liige Tālis Linkaits ütles lehele, et ilmselgelt pole neil sellise hulga lennukite jaoks ruumi ning samuti tuleks ehitada uusi perroone. Kui aga airBaltic ei kavatsegi edaspidi kõiki oma lennukeid hoida senises kodulennujaamas Riias, siis jääb õhku küsimus, millised on selle otsuse tagajärjed, märgib Dienas Bizness.