Pensionisüsteem karjub abi järele

Mille taha see kokkulepe siis ikkagi jääb? Tõniste sõnul on asi lihtne - igal maksusoodustusel on rahanumber taga. „Näha on, et tulumaksuvabastusest on täna väheks jäänud ja vähesed ettevõtted seda maksavad. Millised saaksid aga olla võimalused, et seda veel soodustada, on üks omaette küsimus,” rääkis Tõniste. “Selle (sotsiaalmaksu kaotamine - toim.) arvelt oleks eelarves vähem raha, millega saaks muid asju teha. Alati on ju neid soove tunduvalt rohkem kui võimalusi,” märkis ta.

Spetsialistide hinnangul maksuauku aga ei tekikski kui tööandjatel oleks motivatsiooni teha pensionimaksed boonusena, mitte vähendada selle võrra palka. Kas soodustused edaspidi tulevad, sõltub Tõniste sõnul järgmistest riigikogu valimistest ja sellest, kui tähtsaks erakonnad seda teemat peavad.

Kolmas sammas jätta ainult tööandja maksetele

Tamla sõnul ei peaks pelgama seda, et tööandjapensioni valiksid vaid keskmisest paremas seisus ja niigi kõrgemat palka maksvad ettevõtted. “Isegi kui see peaks nii minema, on Eesti demograafilist arengut arvestades lisaraha kaasamine pensionisüsteemi igal juhul vajalik. Vajaduse korral võimaldaks erasektori lisaraha, isegi kui see tuleb keskmisest kõrgemat palka maksvatelt tööandjatelt, pensioni esimest sammast solidaarsemaks teha ning nii suureneks pension kõigil,” arvas Tamla.

Kuna sammaste süsteem tekitab ka üksjagu segadust, võiks neid Tamla sõnul eristada näiteks hoopis töötaja ja tööandja sissemaksete alusel. “Nii täidaks tänane teine sammas töötaja-poolse kogumise rolli, kus lisaks praegusele kohustuslikule sissemaksele oleks võimalik inimestel teha ka suuremaid vabatahtlikke sissemakseid ehk piltlikult öeldes viidaks tänane teine ja kolmas sammas kokku. Kolmas sammas täidaks sellisel juhul tööandjapensioni rolli,” rääkis Tamla.

Üks küsimus: kas maksate tööandjapensioni?

JAH

Martin Rajasalu, Luminor Pensions Estonia juhatuse liige:

Luminoris toimib tööandjapensioni süsteem vabatahtlikkuse alusel ehk kui töötaja on avaldanud soovi seda võimalust kasutada, siis me seda ka pakume. Meie töötajad on võimaluse omaks võtnud ja tööandjapensioni hüve kasutajate arv on pidevalt kasvanud. Kui teatud ettevõttes on tööandjapensioni võimalus mõeldud vaid juhtkonnale, siis Luminoris pakume seda kõigile.

Me näeme, et ettevõtted pakuksid tööandjapensioni võimalust rohkem, kui selle pealt ei peaks tasuma sotsiaalmaksu. Ettevõtete seisukohalt oleks see täiendav maksuvabastus loogiline, kuna nad teeksid juba vabatahtliku panuse sotsiaalvaldkonda. Tööandjapension aitab planeerida tööjõukulusid paindlikumalt, sest need pakuvad rahalist, kuid mitte palgalist hüve.

Tegime eelmisel aastal uuringu, kus küsisime inimeste ja tööandjate ootuste ning suhtumise kohta tööandjapensionisse. Üle poole vastanud inimestest ehk 58% sooviks, et tööandjad neile lisapensionit maksaks. Vastanud tööandjatest pakub seda praegu Eestis vaid 3%.

EI

Inge Lusti, Saku Õlletehase personalijuht:

Saku Õlletehas pole teinud sissemakseid töötajate kolmandasse pensionisambasse, kuna töötajate huvi selle vastu on täielikult puudunud. Oleme oma ettevõtte pakutavat soodustuse paketti regulaarselt töötajatega arutanud ja värskendanud, kuid see teema pole kordagi huviorbiiti tõusnud. Seetõttu panustamegi teistesse soodustustesse, näiteks töötajate tervise hoidmisesse ja edendamisse. Samuti hakkasime kompenseerima töötajate 2.-3. haiguspäeva.

Kaarel Kuusk, Eesti Energia meediasuhete juht:

Oleme uurinud, mis oleksid süsteemi plussid ja miinused, kuid süsteemi rakendamist kaalunud ei ole. Keskendume Eesti Energias konkurentsivõimelise töötasu maksmisele. Nii on igal töötajal võimalik investeerida oma soovide järgi.

ÄP raadiosaade "Isemajandav Eesti" 5. aprillil: kuidas saada kogumispensioni süsteemi raha juurde?

Raino Paron, Ellex Raidla partner: võtame eeskuju USAst

USAs muudeti meie mõistes kolmanda samba maksustamist nii, et tulumaks kehtestati vaid esialgsele sissemaksele ja investeeritud summat välja võttes ei pidanud enam tulumaksu tasuma. Ütleme näitlikult, et kui investeerida mingi summa 10-20 aastaks ja selle tootlus on 5% aastas, siis esialgselt investeeritud summalt tuleks maksta tulumaks ära, aga hiljem saab kogu raha kätte maksuvabalt. Kui keegi täna mulle seda varianti pakuks, siis võtaksin selle kindlasti vastu. Ajalugu on ju näidanud, et turud käivad küll üles-alla, aga pikas perspektiivis ehk umbes 100 aastaga on nad ikkagi ülesmäge rühkinud. See oleks ka tööandjapensioni jaoks sobiv stiimul ja ka riigil toimuks kohe väike maksulaekumine.

Joel Kukemelk, LHV fondijuht: lubame inimestel maksta teise sambasse rohkem

Inimestele võiks anda võimaluse vabatahtlikult suurendada makseid ka kogumispensioni teise sambasse. Aastatel 2014 kuni 2017 sai meil koguda teise sambasse 3%+6%, kuid alates sellest aastast jälle 2%+4%. Isegi kui inimene tahaks koguda rohkem, siis ta ei saa seda teha.

Näiteks Suurbritannias on kõigil kohustus maksta pensionifondi rohkem raha, aga kui inimene ei taha, saab ta teha avalduse ja tasuda vähem. Selline paindlikkus on hea, aga riik peab andma indikatsiooni, et pensioniraha tuleb koguda.

Täiendav kogumispension ehk kolmas sammas:

Saab liituda kahte moodi - sõlmida pensionikindlustusleping elukindlustusseltsiga või teha makseid vabatahtlikku pensionifondi. Sissemakse suuruse saab ise määrata ja muuta.

20% tulumaksusoodustus aasta jooksul tehtud sissemaksetelt, mis ei ületa 15% brutosissetulekust (lagi 6000 eurot).

Enne 55. eluaastat kolmanda samba kindlustuslepingust või pensionifondist välja võetud summadele kehtib tulumaksumäär 20%.

Alates 55. eluaastast kasutusele võtmine:

- 10% tulumaksumääraga maksustatakse ühekordseid ja tähtajalisi väljamakseid siis, kui kogumislepingu sõlmimisest või tagasivõetavate osakute esmasest omandamisest on möödunud enam kui 5 aastat (kui vähem, siis tulumaks 20%);

- Tulumaksuga ei maksustata eluaegseid väljamakseid kindlustusseltsist (annuiteet).