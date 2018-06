Sutter kummutab müüte: rahapakiga norrakaid ei löödud

Ainult tellijale

Eesti Energial ei ole ega teki elektriturul monopoli positsiooni ning Nelja Energia ostul ei löödud norrakaid rahapakiga oimetuks, lükkab Eesti Energia juht Hando Sutter ümber levima hakanud väiteid.

Eesti Energia andmetel on Põhjamaade ja Baltikumi ühise elektrituru maht umbes 400 teravatt-tundi aastas, millest Eesti oma 8,5 teravatt-tunniga moodustab tühise osa. Kuna Eesti Energia elektritoodang oli 2017. aastal ligi 10 teravatt-tundi ja Nelja Energia omandamisel kasvab umbes 11 teravatt-tunnini, tähendab see ettevõtte teatel, et Eesti Energia ja Nelja Energia ühine elektritoodang moodustab kogu turust alla 3%.

"Sellist turgu pole olemas"

Tuuleenergia tootjad on viimasel ajal viidanud ka sellele, et tehingu tulemusena tekib Eesti Energial monopoolne seisund taastuvenergia tootmise turul. Sutter lükkab ka selle väite ümber.

“Võin kinnitada, et sellist nähtust nagu taastuvenergia tootmise turg pole samuti olemas. Elektritootjad - olenemata sellest, kas nad toodavad elektrit soojuselektrijaamades kivisöest, põlevkivist või hüdrojaamades veest või tuuleparkides tuulest - müüvad oma toodangu valdavalt Nord Pooli hulgiturul. See tähendab, et tuuleenergia konkureerib regionaalsel turul veest toodetud elektriga, samamoodi nagu see konkureerib tuumaenergia või gaasist toodetud elektriga,” märkis Sutter. Kuna elektri hind kujuneb tema sõnul nõudluse ja pakkumise suhtena, pole põhjust karta, et praegune tehing kuidagi ka elektrihinda mõjutaks.

Samuti ei maksa Sutteri sõnul karta, et kui tulevikus hakatakse tootjatele taastuvenergiatoetusi maksma vähempakkumiste ehk oksjonide korras, tekib Eesti Energial Nelja Energia omandamise järel konkurentsieelis.

“Rahustan siin mures olijad maha - ei teki. Kõigil taastuvenergia arendajatel on võrdsed võimalused taastuvenergia arendamiseks. Kuna tegu on vähempakkumisega, võidab see ettevõte, kes suudab tuulepargi või mõne muu tootmisüksuse rajada kõige madalamate kuludega ühiskonna jaoks,” lausus ta ja lisas, et on väga tõenäoline, et kui Eesti läheb samuti üle taastuvenergia vähempakkumise süsteemile, tulevad Eestis oksjonitele konkureerima ka sellised ettevõtted, millel pole Eesti tausta.

Norrakaid rahaga oimetuks ei löödud

Energiaturu äärmiselt tihedale konkurentsile viitab Sutteri sõnul ka see, et ajakirjanduse andmetel osalesid Nelja Energia pakkumsies Soome ja Leedu riiklikud energiafirmad.

“Ehk siis üks alternatiivne stsenaarium oleks olnud see, et Nelja Energia omandamisest oleks teatanud näiteks Leedu või Soome riiklik energiaettevõte,” märkis Sutter ja avaldas heameelt, et Eesti Energia nõukogu, üldkoosolek kui ka vabariigi valitsus mõistsid taoliste tulevikuinvesteeringute vajalikkust ja julgesid tehinguga kaasa tulla. Lisaks rõhutas ta ka seda, et müüja ehk Vardar on Norra riigi kohalikele omavalitsustele kuuluv ettevõte.