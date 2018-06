Harley-Davidsoni juht palub Eestilt abi

Ameerika Ühendriikide tuntuima mootorrattatootja Harley-Davidsoni tegevjuht Matthew Levatich palus Eesti peaministrilt Jüri Rataselt abi võitluses Euroopa Liidu võimalike kaitsetollide vastu.

Euroopa Liit on hoiatanud, et kui Ühendriikide president Donald Trump kehtestab importterasele ja -alumiiniumile imporditollid, lajatab liit omakorda kaitsetollid mitmetele tuntud USA kaupadele, sealhulgas Harley-Davidsoni mootorratastele, vahendas Eesti Ekspress.

Aprillis Toompeale jõudnud kirjas kinnitas juba niigi kehvas seisus mootorrattafirmat juhtiv Levatich, et Harley-Davidson on tulihingeline vabakaubanduse toetaja ning palus eemaldada mottorrattad nende USA toodete nimekirjast, millele Euroopa Liit kaalub kaitsetollide kehtestamist.

Levatich märkis, et Harley-Davidson müüb Euroopa Liidus umbes 40 000 mootorratast aastas ning firmaga seotud ärid genereerivad siin 450 miljonit eurot tulu aastas, kusjuures ainuüksi käibemaksu pealt teenivad liidu liikmesriigid igal aastal 150 miljonit eurot.

Tippjuht hoiatas, et tollisõja puhkemine mõjutaks negatiivselt firmaga seotud töökohti ja ettevõtteid ning võib viia selleni, et USA kehtestab vastumeetmena kaitsetollid ELi mootorratastele, millele on Ühendriigid aga oluline eksportturg.

Loe pikemalt Eesti Ekspressist.