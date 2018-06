Leedo: aeg toob Savisaare tegudesse selguse

Ainult tellijale

Haige inimese üle ei oleks olnud õige kohut pidada ja kui Edgar Savisaar on midagi valesti teinud, siis selle toob aeg kindlasti välja, ütles ettevõtja Vjatšeslav Leedo.

Leedo ütles, et Savisaar on Eesti riigile väga palju andnud. „Nii head kui ka teistpidi,“ märkis ta.

Kas Savisaarele võiks andeks anda selle, mis on talle süüks pandud? „Ei. Ma ei ütle, et tuleb andeks anda. Neist asjadest peab rääkima ja kahju, et see niimoodi lõppes,“ ütles ta ja lisas, et haige inimese üle ei oleks olnud õige kohut pidada. „Ajalugu toob asjad ise välja lõpuks. Ma usun, et läheb mööda 10-20 aastat, need asjad tulevad välja,“ rääkis ta. „Ma ei tea, kas nad (Savisaar ja kohtu all olevad ettevõtjad – toim) on süüdi või ei ole süüdi. Fakt on see, et ilmselt nad ei ole täitsa puhtad ka.“

Leedo ütles, et tema on kogu ettevõtjakarjääri jooksul hoidunud altkäemaksu maksmisest ja kõigest muust kahtlasest, kuigi avalikkuses on vastupidist räägitud juba mitukümmend aastat. „Kui oleksin kuskile raha viinud, kui nelja sidruni lugu oleks toimunud, istuks ma ka süüpingis,“ ütles ta. „Ma arvan, et meie korrakaitseorganid on väga professionaalsed ja tublid,“ lausus ta.

Inimestel, kes on selliseid asju teinud, peaks tema sõnul häbi olema. „Enda ees häbi tunda on kõige suurem karistus,“ leidis ta.

Keskerakonna endise esimehe Edgar Savisaare tervis on kohtu hinnangulsellises seisus, et kriminaalmenetlus tema suhtes tuli lõpetada.