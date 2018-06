Soome on Versterbacka tunneliprojektile avatud

Soome transpordiminister ütles Reutersile, et on väga huvitatud endise Angry Birdsi turundaja Peter Vesterbacka Tallinna-Helsingi tunneli plaanist.

„Ma olen ta plaanidele väga avatud,“ ütles Soome transpordi- ja kommunikatsiooniminister Anne Berner Reutersile. „Tal on vaja riigi panust ning meil on vaja erasektori kohalolekut. Eraraha kiirendab tihti projekte.“

„On oluline, et see on Euroopa projekt, aga seda öeldes ei välista me Hiina raha,“ ütles projekti eest vastutav minister ning lisas, et valitsus on Vesterbackaga tema plaanide üle avatud dialoogis.

Berner ütles ka, et vaja on teha rohkem uuringuid, enne kui kaks valitsust 2018. aasta lõpul järgmiste sammude üle otsustada saavad.