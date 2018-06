VIDEO ja FOTOD: politsei kontrollis Pärnus ehitustöölisi

Kust saab abi? Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juhi Margo Petersi sõnul saab iga töötaja ise kuritarvitamise korral politsei poole pöörduda. Maksmata palkade või muude lühiajalist töötamist puudutavate probleemide kohta jagavad migratsioonitöötajad tasuta konsultatsioone.

Peatöövõtjatele suurem vastutus



Võrreldes möödunud aastaga on Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juhi Margo Petersi sõnul olukord märgatavalt paranenud. Kui eelmisel aastal tabati piirkonnas üle saja illegaali, siis tänavu on poole aasta saak kakskümmend. „Ehituse kõrghooaeg pole veel alanud ja juuli-august annavad selgema pildi. Üldiselt kasutatakse ebaseaduslikku tööjõudu suurtest keskustest kõrvale jäävatel objektidel ja ehituste lõppfaasis, kui tähtajad on kukil. Oleme inimesi objektidelt kaasa viinud ka peale ametliku tööpäeva lõppu, siis kui ette teatamata külastusi vähem oodatakse,“ selgitas ta.



Järelevalvetalituse juhi soovitusel peaksid peatöövõtjad võtma senisest suurema vastutuse võõrpäritolu renditööjõu registreerimisel. Eeskujuks tõi Peters kiibisüsteemi, mis on kasutusel mitmel pool Euroopas. Teine võimalus korduvate rikkumistega vahele jäänud ettevõtjaid korrale kutsuda oleks nn musta nimekirja loomine, kuhu sattudes kaob võimalus hangetel osaleda.



Ettevõtja: seadus vajaks lihtsustamist



Decora Ehitus ASi juhataja Rein Musta sõnul huvitab peatöövõtjat ehitusplatsi tasandil ainult madalam hind. „See, mida pealikud meedias ja mujal räägivad, on hoopis teine jutt.“