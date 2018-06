Ossinovski ja Vichmann ehitavad Gruusias rikaste linnaosa

Eesti suurettevõtjad Oleg Ossinovski ja Marcel Vichmann rajavad Thbilisi kesklinna kohal kõrguvale mäeharjale uut jõukatele mõeldud linnaosa, kirjutab Postimees.

Tbilisi Hillsi nimelises 331 hektari suuruses tulevases linnajaos on juba valmis enam kui kuue kilomeetri pikkune 18 rajaga golfiväljak, valminud on moodne golfiakadeemia hoone, mäetipule on veetud 2,5 kilomeetrit veetrasse koos pumbajaamadega ning elektritrassid.

Tbilisi Hillsi nimelisse linnaossa tuleb kokku umbes 3000 eluaset, 500 eramut ning 2500 korterit. Lisaks ehitavad investorid sinna hotelli, restorani ja isegi koolimaja, tuleb ka helikopteri maandumisplats, mis teenindaks eelkõige õhutaksona liini Thbilisi lennuväljale.

Arendusse investeerinud ettevõtja Skinest Groupi nõukogu esimehe ja omaniku Oleg Ossinovski sõnul on Eesti investorid Tbilisi Hillsi arendusse investeerinud juba üle 30 miljoni euro. Projekti kogumaksumuseks hindas ta umbes miljard eurot.

Eelmise aasta sügisel kiitis Ossinovski Äripäevas Gruusia ärikultuuri. Gruusia majandus areneb tema sõnul kiirtempos, kasvab palgatase ja nõudlus haritud inimeste järele, on tekkinud arvukas keskklass. Ka Gruusia valitsus on väga edumeelne, ja nagu leiab Ossinovski, oskab erinevalt Eesti ministritest otsuseid vastu võtta. Sellepärast tuli talle kohe pärast Thbilisi külje all 330 hektari maa omandamist Gruusia poolelt palve: maal peab paiknema rahvusvahelise klassi golfipark.

“Kui minult oleks küsitud, kas ma tahan golfiväljakut ehitada, oleks vastus olnud eitav,” ütles ärimees. “Kuid see spordiliik aitab meil väga tõhusalt müüa elamispindu, sest suurem osa inimesi soovib elada vaikuses ja ilus.” Eelmise aasta oktoobri lõpus avatigi Thbilisis Ossinovskile kuuluv golfiväljak.

Golfiväljaku naabrusse on kavandatud elurajoon 1400 maja, kooli, lasteaedade, hotelli, spaa, basseinide ja muuga. “Väga prestiižne on elada golfiväljaku kõrval, kus ei ole ei lärmi ega tolmu. Sellepärast täitsime Gruusia valitsuse palve. Enamgi veel: täitsime isegi varem kui pidime,” rääkis Ossinovski.

Elurajooni majade ehitus on juba alanud, esimesed asukad peaksid saama koduvõtmed kätte 2018. aasta kevadel või suve alguses. Kuigi nõudlus elamispindade järele ületab juba pakkumise, on projekti tasuvusest veel vara rääkida. Ossinovski märkis, et investeeringud on hetkel sadu kordi suuremad kui tulu.

Ärid Gruusias ei sündinud üleöö

Ossinovski teatas 2014. aastal, et otsib Gruusias hüdroenergiaprojekte – nüüd, kolm aastat hiljem on tema omanduses kolm hüdroelektrijaama, millest ühes, Kintrišis, toodetakse alates augustist elektrit.

Riskid on alati olemas, kuid küsimusele, kas ta kardab riskida, vastas Ossinovski, et karta pole midagi, seda enam, et vigu tuleb sageli ette. “Statistika näitab, et pool projektidest on tavaliselt kahjumlikud, pool - kasumlikud. Kuid mind see ei heiduta, ma langetan otsuseid kergelt.”

Ossinovski rääkis avameelselt ka vigadest. Veel siis, kui Gruusia oli Mihhail Saakašvili ajal presidentaalne riik, alustas Ossinovski investeerimist raudteesse. 32 miljonit eurot kulutati vagunite ostmisele ja transpordikoridori säilitamisele, et vedada Bathumi naftatooteid. Firma arvestas, et töötab selles koridoris kui mitte igavesti, siis vähemalt kaua, kuid seda ei juhtunud. Esiteks vahetus riigi juhtkond, koos sellega aga ka Gruusia raudtee oma; teiseks langes nafta hind, mistõttu mõned transpordikoridorid muutusid ebarentaabliks. Firma tegutses kolm aastat ning pidi oma seadmed välja viima ja mujale paigutama. “See investeering ei olnud edukas ja me kaotasime palju raha. Kuid ma arvan, et osutasime Gruusia sadamatele väga suure teene,” ütles Ossinovski.

Praegust Thbilisi metroo rekonstrueerimist hindab Ossinovski palju ambitsioonikamaks. Sellest räägitakse palju, mõned jaamad on juba renoveeritud, kuid ärimehe sõnul on tema firma valmis pakkuma oma võimalusi uute metroorongide ja eskalaatorite tarnimiseks. “Loodame, et uue linnapea (endine jalgpallur Kahha Kaladze - toim.) prioriteetide hulka kuulub ka metroo ning Thbilisi linn pöördub selle küsimusega meie poole.”

Tankid investeerimist ei häiri