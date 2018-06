Krüptokaevandus kaasab raha

Ettevõte on seni pannud VKG territooriumile püsti viis konteinerkaevandust ja kaks sellist on tootmises. Kaks konteinerit on ka maha müüdud: üks ettevõttele Blockhive ja teine ettevõttele Agrello.

Veel veebruaris ütles Brambat Äripäevale, et nende ühe konteinerkaevanduse väärtus on pool miljonit eurot. Kuna aga vahepeal on nendes kasutavate Bitmaini kaevurite hinnad umbes poole võrra langenud, võiks ka nende konteineri müügihind koos tehnikaga olla praeguseks hoopis suurusjärgus 275 000 eurot.

Hermes Brambat Nordcoin Mining juhatuse liige Keda näete kaevanduspargi investoritena? Meie sihtgrupp on ikkagi innovaatilised keskmise suurusega ettevõtted, kes tahavad siseneda krüptovaluuta kaevandamisesse ja tahavad seda teha natuke suuremalt kui tavaline kodukasutaja, aga neil ei ole aega, oskusi ja kontakte, et seda ökonoomselt ja kiiresti läbi viia. Kindlasti tuleb ka palju selliseid tavalisi kodukaevandajaid, kes tahavadki endale minimaalset võimsust. Praegu on väga palju meie poole pöörduvaid ettevõtteid, kes soovivad investeerida suurusjärgus 100 000 või 200 000 eurot. Kui nad teevad seda meie kaudu, saavad nad selle tehtud kiiresti ja ilma halduskoormuseta. Tänu sellele, et meil on koostöölepingud VKGga ja tehnika tarnimised, saame me pakkuda seda neile parema hinnaga, kui nad seda ise saaksid. Hermes Brambat Nordcoin Mining juhatuse liige

ICO ettevalmistamiseks kulus pool aastat

Norcoin Mining teeb ICO Eesti õigusruumis. Selle juhatuse liikme Hermes Brambati sõnul ei ole Eesti seadused lihtsamad ega keerulisemad kui paljudes teistes riikides.

Brambati sõnul on nende jaoks kõik lihtsam, kuna nad tulevad välja n-ö teenuse token'iga (inglise keeles utility token), mis ei lähe otseselt finantsinspektsiooni regulatsioonide alla. „Selles vormis ICO tegemine on mitu korda lihtsam kui teha security token, mis on väärtpaberi pakkumine ja mille jaoks on vaja finantsinspektsiooni luba. Utility token'i seaduslik vorm on palju lihtsam: sa pead lihtsalt täitma rahapesu andmebüroo ja finantsinspektsiooni juhiseid. Me läheme utility token'i klassifikatsiooni alla, mis on nii-öelda lihtsustatud variant ICO tegemiseks,“ selgitas ta õiguslikke erinevusi.

ICOt hakkas ettevõte planeerima novembris, kui hakkas VKG alale kaevandusparki ehitama. „Kohe, kui me nägime, et meil selle pargi tegemine välja tuleb ja me oleme pädevad, et seda asja edukalt ja suurel skaalal teha, otsustasimegi, et miks mitte ICOt teha,“ ütles Brambat.

Kohe hakati selleks ka valmistuma. „Põhiline ettevalmistuse aeg on läinud ikkagi juriidilistele asjadele. Just sellele, et panna see infrastruktuur püsti, et me vastaks kõikidele nõuetele ja saaksime seda läbipaistvalt ja mõistlikult läbi viia.“