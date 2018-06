Tselluloositehase planeeringut linnal vaidlustada ei õnnestunud

Tartu linna vaidlustus Emajõe lähedale plaanitava tselluloositehase eriplaneeringu algatamise vastu kohtus menetlust ei leidnud.

Tallinna Halduskohus tagastas linna kaebuse, sest kohtu hinnangul puudub Tartu linnal kaebeõigus ning kaebus on ennatlik, teatas kohus.

Tartu linna seisukoht oli, et tehase asukoha eelvalik oli tehtud enne eriplaneeringu algatamist ja tehase planeerimiseks valitud vale planeerimise viis. Kuna riigi eriplaneeringul on omavalitsusel kaasaütlemise õigus väiksem, siis on linna vaate järgi tegemist nende enesekorraldusõiguse rikkumisega.