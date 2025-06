Tagasi 22.06.25, 17:09 Pühad Äripäeva raadios: Jüri Käo hindab majanduse seisu ja parim tarneahelajuht jagab kogemusi Äripäeva raadios kõlavad jaanipühadel värsked saated. Juttu tuleb nii Eesti majanduse tervisest, tööstusest, investeerimisest, aga ka näiteks matkamisest.

TKM Grupi nõukogu esimees Jüri Käo räägib “Kuumal toolil” maksutõusudest, bürokraatia vähendamisest ja investeerimisest.

Foto: Andras Kralla

Jaanipühade saatekava:

Esmaspäev, 23. juuni

11.00-12.00 “Kuum tool”. Kuumal toolil istub sel korral suurettevõtja, TKM Grupi nõukogu esimees Jüri Käo. Saates tuleb juttu Eesti majanduse tervisest, konkurentsivõimest, bürokraatia vähendamisest, investeeringutest ja veidi ka elu jagamisest Eesti ja Hispaania vahel.

Muu hulgas vastab Käo küsimusele, kas käibemaksutõus on juba ennetavalt tarbijani edasi viidud ja millisel juhul tuleb koondama hakata. Saadet juhib Janno Riispapp. 13.00-14.00 "Tööstusuudised eetris." Saates on külas tervislikke snäkke tootva Mysnacki ja Premium Brandsi asutaja ja juht Ellyt Talv, kes valiti mais toimunud Pärnu tarneahelakonverentsil Eesti parimaks tarneahelajuhiks. Talv räägib saates oma ettevõtja teekonnast ja jagab kogemusi, kuidas Aasias tarneahelat üles ehitada. Juttu on ka Aasia ärikultuurist ja sellest, millised müügivõtted aitasid ettevõtte Soome poeketti. Saadet juhib Harro Puusild. 15.00-16.00 "Lavajutud". Saates kuulete ettekannet 2025. aasta Peavalu konverentsilt. Confido Meditsiinikeskuse ja Lääne-Tallinna Keskhaigla füsioterapeut Reigo Jörsi räägib üllatuslikest peavalu tekitajatest ja ühtlasi ka tüütu segaja leevendamisest. Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi. Teisipäev, 24. juuni 11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Taltechi Tudengifond viskas eelmisel sügise Investor Toomasele kinda, et selgitada välja, kumb investeerimisseltskond saavutab kevadeks suurema tootluse. Saates uurime milliseid investeeringuid võistlusperioodil Tudengifondis tehti, kuidas otsused sündisid, milliste õnnestumiste üle tudengid rõõmu tunda said ning milliseid kaotusi sai arvutiekraanilt suisa sentimeetrites mõõta. Paneme ritta ka saadud õppetunnid. Saates on külas Tallinna Tehnikaülikooli Tudengifondi turustrateegia juht ja ärirahanduse magister Mihkel Külm, inseneritudengist investeeringute juht Anders Brandmeister ning rakendusliku majandusteaduse tudengist tiimijuht Henrik Urbanik. Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

13.00-14.00 “Eetris on ehitusuudised”. Maa- ja Ruumiamet astus suure sammu digitaalse tuleviku suunas ja avas uue e-ehituse platvormi, mis ühendab ehituse ja planeerimise andmed, teenused ning juhendmaterjalid ühtseks tervikuks. Saates tulevad arutlusele ehituslikud ja arhitektuurilised aspektid ruumiloomes, tehnilised uuendused ja perspektiivid.

Külas on Maa- ja Ruumiameti digiteenuste teenistuse direktor Taavi Jakobson ja Kliimaministeeriumi ehituse ja elukeskkonna osakonna juhataja arhitekt Kaja Pae. Saatejuht on Siim Sultson

15.00-16.00 “Turismitund”. Suve esimeses saates räägime kahe matkajaga, kes liiguvad sirgjooneliselt läbi maakondade – ja isegi läbi riikide. Iti-Jantra Metsamaa ja Toomas Erikso räägivad lähemalt, mis spordiala see on ning miks just selline tegevus on võitnud kahe noore südamed.

Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.