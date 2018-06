DPD innovatsioonijuht: Cleveroni ja Starshipi robotid on kallid, aga head

Üks küsimus Kumb on pakkide kohaletoimetamiseks mugavam: droon või Starshipi robot? Vastab DPD grupi innovatsioonijuht Olaf Klargaard: See on täiesti erinev. Droonid on sobivad mägistele aladele ja saartele pakkide vedamiseks. Starshipi robotid keskenduvad linnades asuvatele elamupiirkondadele. Me oleme juba neli aastat drooni arendanud. Linnadesse need aga väga ei sobi, sest regulatsioon pole hästi paigas. Ja keegi ei taha linna tuhandeid droone lendama, nii et meie strateegia on kasutada neid linnadest väljaspool.

Ta tõdes, et Starship Technologies on küps ettevõte, aga samas ei ole neil olnud suuremahulisi testimisi. “Me tahame testida Eestis, sest Eesti on regulatsioonides avatum ja siin on Starship kohal. Aga me sõltume palju testimise tulemustest ja nende linnade piirangutest, kus me tegutseme,” ütles ta ja lisas, et peamiselt kasutaksid nad pakiroboteid Euroopas.

DPD arutab Klargaardi sõnul Starshipiga, et katsetada roboteid nii-öelda kaubanduse viimase miili kohaletoimetamises. “Meil on Euroopas ligikaudu 20 äriüksust. Me teeme pilootsõidud ja siis saame laieneda ülejäänud grupis.”

Möödunud nädalal teatas Starship, et ettevõtet hakkab juhtima aastaid Airbnb’s töötanud Lex Bayer, lisaks kaasas ettevõte 25 miljonit dollarit. Seeläbi tahab Starship jõuda miljonite inimesteni. Klargaard ütles juhivahetust kommenteerides, et Starshipil on olnud algusest peale väga hea tippjuhtide meeskond. Uus juht on aga tema hinnangul märk sellest, et Starship ei taha olla vaid arendusfaasis, vaid tahab oma tehnoloogiat ka rakendada ning kommertsklientideni viia. “Meil on hea meel nende arenguga kaasas käia ja nende tehnoloogiat kasutada, kui nad on selleks valmis.”

Klargaard hindas, et kaasatud 25 miljoni dollariga võiks Starshipil olla võimekus, et jõuda soovitud miljonite klientideni.