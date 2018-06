Viljar Arakas: pole vaja kaevikus istuda ja kriisi oodata

Ainult tellijale

Eelmisel nädalal teatas EfTEN, et plaanib aasta teises pooles korraldada uue aktsiate emissiooni. EfTEN Capitali tegevjuht Viljar Arakas ütleb intervjuus, et kuigi riskid on kinnisvaraturul suurenenud ja keskpankade poliitika võib turuosalisi kõvasti üllatada, näevad nad turul vaakumit, mis pakub võimalusi.

Järgneb intervjuu Viljar Arakasega.

Aasta aega tagasi ütlesite, et võib-olla oleme sisenemas aega, kus parim investeering on see, mida sa ei tee. Kas nüüd on pilt helgem?

Ei ole. Riskid on kinnisvaraturul suurenenud ja see üheksa-aastane supertsükkel on pöördumas, kus intressid ainult langesid. Kinnisvara on finantseerimisest hästi mõjutatud ja sellele väga tundlik. Me arvame, et riskid on jätkuvalt suured, aga me ikkagi leiame neid sobivaid objekte, kuhu investeerida. Kindlasti on neid kordades vähem, kui oli näiteks kaks-kolm aastat tagasi. Tahame kindlasti oma ettevõtet arendada, mitte teda jätta seisma ja olemasolevaid objekte hoidma. Investeerime, aga ettevaatlikult.

Milleks on EfTENil vaja uut aktsiaemissiooni?

Siin on üks ja väga selge põhjus: kogu raha, mis oleme varem investoritelt kaasanud, oleme ära investeerinud. Tõsi, seal on veel miljon eurot investeerimata, aga selle me paigutame Hortese Tähesaju poe ehitusse. Kui tahame ettevõtet kasvatada, siis lihtsalt peame kaasama uut kapitali.

Kui palju me kaasame, me veel ei tea, aga täpselt sellise koguse, mille suudame kolme kuni kuue kuu jooksul pärast emissiooni ära investeerida. Meie investeerimismeeskond üle Balti riikide tegutseb suvel erinevate projektide läbirääkimisega – vaatame, kuhu me jõuame.

Minu jaoks on teie varasemast jutust kõlama jäänud, et häid objekte on väga raske leida. Mis on muutunud? Kas otsingud on vilja kandnud, on turule tulnud objekte, mida varem polnud?