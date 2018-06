Baltikumi suurimad piirilt ostlejad on Leedus

Kõige rohkem raha kulutavad ostureisidel leedukad, kes peamiselt käivad soodsa käibemaksumäära toel Poolas toitu ostmas.

Laias laastus käivad leedukad Poolas toitu ja Lätis alkoholi ostmas, eestlased Lätis õlle järel ning lätlased käivad välismaal toitu või tarbekaupu ostmas, aga alkoholi pärast pole vaja muretseda, sest aktsiisid on neil kõige madalamad.

“Eestis on piirikaubanduse peamiseks mootoriks alkoholiaktsiis, mis on tuntavalt kõrgem kui Lätis. Seetõttu on just märkimisväärne hinnavahe selles kaubagrupis põhjuseks, miks inimesed kulutavad oma raha teises riigis. Seevastu leedulaste ostukorv on mitmekesisem põhjusel, et naaberriigis Poolas on madalam hinnatase mitmel tootegrupil,” märkis EY Eesti vanemkonsultant Andrus Arbeiter.