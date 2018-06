Iisraeli peaministri abikaasal pettusesüüdistus

Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu abikaasa Sara on saanud süüdistuse pettuses, vahendab Wall Street Journal.

Süüdistuse kohaselt ajasid Netanyahud segamini enda ja riigi rahakotid ning maksid riigi rahaga toitlustusteenuse eest. Perekond tellis oma isiklikku residentsi toitlustust erinevatest restoranidest vahemikus 2010–2013 kokku 350 000 seekli ehk umbes 96 500 dollari eest. Samas töötas Netanyahude residentsis ka kokk, mistõttu oli riigi raha niisugune kulutamine lubamatu.

Nii Netanyahu kui ka tema abikaasa on süüdistused tagasi lükanud ega leia, et on midagi valesti teinud. Selle asemel on nad hoopis süüdistanud politseid ja meediat selles, et nood püüavad Benjamin Netanyahut tema positsioonilt kukutada. Netanyahu on sealjuures ise mitme korruptsioonikahtluse tõttu uurimise all.