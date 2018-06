Lasse Lehis: muidugi olen Lätis alkopoes ja tanklas käinud

Kõik varimajanduse näitajad on aktsiisipoliitika pärast eelmise aastaga võrreldes halvemaks läinud, ütles maksumaksjate liidu tegevjuht Lasse Lehis.

„Aktsiisi teemadel on esimese asjana inimestel meeles Lätiga seonduv ja selle pinnalt on asjad läinud päris hulluks,“ ütles Lehis. Tänane ümarlaud ei keskendu aga õlleaktsiisile, vaid ka kütuse- ja tubakaaktsiisile. Samuti antakse ülevaade olukorrast ümbrikupalkadega, millega on maksuamet sel aastal vägagi kimpus. Viimase kohta ütles Lehis, et konjunktuuriinstituudi värske uuringu järgi on näha selgelt, et üha rohkem inimesi ei pea ümbrikupalga saamist taunivaks, vaid pigem lepib sellega.

Muutunud on ka see, et kui varem toodi salasigarette peamiselt Venemaalt, siis nüüd tuuakse neid rohkelt ka Lätist. Kui 21% konjunktuuriinstituudi uuringule vastanutest ütles, et nad käivad ise Lätist sigarette ostmas, siis 25% vastas, et laseb kaupa tuttavatel sealt tuua. „Peame need kaks protsenti kokku liitma ja saame päris hirmutava tulemuse,“ rääkis Lehis.