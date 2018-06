Janek Mäggi: iseendast olen küll väsinud

Reedel rääkis teie endine kolleeg, suhtekorraldusfirma OÜ Agenda PR partner Indrek Raudjalg, et ta jälgis kogu tselluloositehase ümber toimunud suhtekorraldust ja leiab, et valitsus ei suhelnud ettevõtjatega piisavalt hästi. Tema sõnul jäi valitsuse pressikonverentsil kõlama see, et ministrid süüdistasid ettevõtjaid avalikkusega mitte rääkimises. See aga jätvat ettevõtjatele mulje, et nad ei ole üldse kuidagi oma investeeringutega Eestisse teretulnud ja et valitsus neid kuidagi ei toetagi. Kuidas kommenteerite?

Tervitan Indrekut, ta on hea ja tore kolleeg, aga vastan, et tema arvamus ei vasta kindlasti tõele. Loomulikult me suhtlesime ettevõtjatega. Ma üleüldse imestan, et Eestis on nii, et kui sisulist probleemi enam mõtestada ei suudeta, hakkab pihta jutt, et see on suhtlemise ja kommunikatsiooni probleem. Tegelikult on ikka sisu probleem. Head sisu annab ka hästi ja lihtsasti selgitada ja sisu edasi anda. Kui sisu on komplitseeritud, siis kõrvaltvaatajana on hinnanguid anda lihtne, aga…

Saime Eiki Nestoriga riigikogu trepil kokku paar-kolm nädalat pärast seda, kui olin esimest korda riigikogu ees esinenud. Eiki küsis, kuidas läheb. Vastasin talle, et pool nõust, mida olen varem poliitikutele elu jooksul andnud, on olnud vale. Mitte halb nõu, aga vale. Sest kui sa ise ikka asjas sees pole ja sul pole piisavalt informatsiooni, siis mõne üksiku ajalehe pealkirja kaudu anda hinnanguid, kuidas asjad peaksid olema… no muidugi võib seda teha, see on tore ja saab lahedaid pealkirju, kuid sellega ei muuda elu paremaks.

Ehk siis enam sa ei annaks poliitikutele sellist nõu nagu varem?

Kindlasti. Olen kahe kuuga saanud väga palju... noh, võib-olla pole õige öelda, et targemaks, aga mul on oluliselt rohkem teadmisi ja tunnetust, millised on poliitilise kommunikatsiooni alused.

Ütlesite, et kui asjad lähevad nihu, kiputakse tihti süüdistama, et kommunikatsioonis tehakse vigu. Miks see nii on?

Ma arvan, et see on kõige lihtsam viis ennast välja vabandada, kui sul pole ühtegi värsket mõtet, miks asjad ebaõnnestusid. Väga paljudel juhtudel ei olegi keegi süüdi. Me ei näe ette, millal hakkab järgmise aasta juulis sadama.

Mis on teid poliitika-elus enim üllatanud või mis on teilt enim kohastumist nõudnud?

Väljastpoolt vaadates tundub, et see on üks lihtne töö. See on tore töö, aga see on ka väga pingeline. Mitte isegi sellepärast pingeline, et peab hirmus palju tööd tegema, vaid sellepärast, et tahaks palju rohkem teha, aga see ei ole võimalik.

Ma suudaks hästi ära sisustada 48 tundi ööpäevas, aga ikka jääks tegemata osa asju, mida tunnen, et peaks ära tegema. Valitsuse liikmete koormus on väga suur. Muidugi võib öelda, et vali rohkem ja planeeri paremini, aga see ei ole nii lihtne – inimesed ju ootavad, et teeksid pidevalt asju.

Oht üle töötada on suur?



Alatöötamise ja valede asjade tegemise oht on ka suur. Ettevõtluses on samamoodi, kuid erasektoris on siiski valikuvabadus suurem, mida tööks pidada.

Kuidas see meie edasisi suuri investeeringuid mõjutada võib? Valitsuse pressikonverentsil jäi ettevõtlusministri Urve Palo sõnadest eriti mulje, justkui peaks nüüd iga projekt rahvahääletust ootama?

Ei vaja, võin kõikidele ettevõtjatele südamerahuga öelda, et planeerige nii palju kui tahate ägedaid tehaseid ja tehke kõiki lahedaid projekte. Kuid kindlasti on ka ettevõtjate ülesanne jõuda positiivse tulemuseni. Mina olen ettevõtjana korduvalt ebaõnnestunud. Olen näinud palju vaeva ja ma pole jõudnud tulemuseni. Teiste projektidega jällegi olen. See ongi ettevõtluse risk.