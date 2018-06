Paberipuit on teinud rekordilise hinnatõusu

Aastaga on kallinenud kogu puidusortiment, enim aga paberipuit, mille hind rekordilise tõusuga on kasvanud pea kaks korda, kirjutab ERR.

Kõige suurem on nõudlus ehitusliku okaspuidu ja kasevineeri järele, kasvamas on ka Skandinaaviamaade juba suur nõudlus paberipuidu järele, kuivõrd Põhjamaades on rajamisel mitu uut tselluloositehast, iseäranis Soomes. Need kõik vajavad tooret, milleks sobib hästi ka Eesti paberipuit.

"Paberipuit on juba hinda kasvatanud ja muutnud selle majandamise metsaomanikule atraktiivseks," ütles Eesti metsa- ja puidutööstuse tegevjuht Henrik Välja. "Oma mõju on ka investeeringutel, mis tehti aastail 2014–2015 ja mis nüüdseks on käivitunud – see kasvatab veel nii konkurentsi materjalile kui ka hinda."

