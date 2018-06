Ettevõtjad languse ootel

Ainult tellijale

„Oleme tipus, aga tipust saab alati vaid alla liikuda. Loodetavasti pole järgmine mäekuru liiga sügav,“ kommenteeris Eesti majandust masinaehitusettevõtte Hekoteki tegevdirektor Heiki Einpaul.

Eesti Pank teatas, et Eesti majandus on selle aasta alguses näidanud nõrgenemise märke. Enim teeb Eesti Panga asepresidendi Ülo Kaasiku sõnul murelikuks see, et ettevõtjad ei kipu enam nii palju investeerima kui varem.

Põhjuseid investeeringute vähenemiseks on mitu. Näiteks vähenesid selle aasta esimeses kvartalis ettevõtete kasumid, mis teeb neid edasiste plaanide suhtes ettevaatlikumaks. Samal ajal on tugevalt puudu tööjõust – statistika näitab, et tööjõus osalemise määr on praegu Eestis rekordkõrgusel. See tähendab, et Eestis on tööhõive praegu kõrgeim, kui ta sel sajandil eales on olnud. See aga viitab veel enam süvenevale tööjõupuudusele.

Ettevõtjate endi sõnul on aga üks peamine põhjus, miks ettevõtjad on investeeringuid tehes ettevaatlikud, see, et poliitiline ja regulatiivne keskkond ei tekita neis mitte mingisugust kindlustunnet.