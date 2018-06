Go Groupi juht soetas kontsernis 10% osaluse

Äripäev 27. juuni 2018, 11:18

Kuus aastat Go Groupi juhtinud Jüri Etverk ostis 10% Go Groupi aktsiatest ning kuulub nüüd ettevõtte omanikeringi koos Tiit Pruuli ja Marcel Vichmanniga, teatas Go Group.