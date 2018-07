Tsahkna haigla sai võla tasumiseks lisaaega

Ainult tellijale

PJV Hooldusravil ei õnnestunud kokkulepitud ajaks pea 800 000 euro suurust maksuvõlga ära tasuda. Haiglale aga naeratas õnn, sest tähtaeg lükkus taas edasi.

Tänase seisuga ei ole PJV Hooldusravi maksuvõlg vähenenud. Veel pole sellest aga ka lugu, kuna haigekassa lükkas riigihanke lõpptähtaja kaks nädalat edasi. See tähendab, et PJV Hooldusravil on aega võlg ära tasuda 16. juulini.

PJV Hooldusravil on maksuvõlg alates 2016. aastast ja hetkeseisuga on võlg 793 675,67 euro suurune.

Juuni alguses kirjutas Äripäev, et ekspoliitikule Anders Tsahknale kuuluvale PJV Hooldusravihaigla saatus selgub 2. juulil, mil on haigekassa õendusabiteenuse riigihanke tähtaeg. Nimelt soovib PJV Hooldusravihaigla selleks, et tema saneerimine õnnestuks, saada haigekassalt senisest suurema õendusabiteenuse lepingu. Senikaua aga, kuni haigla pole ära tasunud oma pea 800 000 euro suurust maksuvõlga, ei saa ta hankes isegi osaleda, mis tähendab, et ta saneerimine kukuks läbi.

Õendusabiteenuse hange on edasi lükkunud juba mitu korda. Saneerimisnõustaja Andres Hermeti sõnul pidi hange toimuma märtsis-aprillis, ent lõpuks kuulutati välja mais. Mai lõpus aga peatas riigihangete vaidlustuskomisjon hanke. Äripäevale teadaolevalt vaidlustasid hanke konkurendid Hiiu Ravikeskus ja Rakvere Haigla, kellest üks heitis ette, et haigekassa pole hankedokumentides kirjeldanud, kuidas hinnatakse hankes osaleja majanduslikku seisu. Haigekassa pikendas selle peale pakkumuste esitamise tähtaega 2. juulini.

Võlg kontrolli all?

PJV Hooldusravi juhatuse liige Lee Padrik on öelnud, et praegu on kõik kontrolli all ja on lootust, et ettevõte maksab võla ära korraga. „Ma loodan, et meil läheb positiivselt. Maksuametiga on läbirääkimised pooleli ja lõplikku otsust veel ei ole tehtud,“ ütles ta Äripäevale eelmise kuu alguses.

Padrik ei kommenteerinud maksuvõla tasumise täpset plaani, kuid nentis, et võlg tuleb tasuda. „Kui maksuamet meie maksegraafikut ei aktsepteeri, siis on meil nendega kompromisslahendus. Amet on meile seadnud maksuvõla tingimused. Võimalik, et maksame võla korraga ära,“ ütles ta.

Plaan ei kipu täituma

PJV Hooldusravil ehk laiemalt tuntud kui Keila hooldusravikeskusel on pea 800 000 euro suurune maksuvõlg ja ettevõte on alates eelmisest sügisest saneerimisel. Saneerimisnõustaja Andres Hermeti sõnul pidi ettevõtte omanik Anders Tsahkna – kel on maksuvõlgadega juba pikemat aega suuremaid probleeme ja kelle üle käib ka sooduskelmuse kahtlustuse uurimine – saneerimiskava järgi maksuametile maksma osa võlast maikuus ära.

Selleks oli Tsahknal plaan müüa maha talle kuuluv kinnistu Pärnu-Jaagupis, millele oli seatud hüpoteek maksuameti kasuks. Kinnistu oli müügis summaga 550 000 eurot, ent keda ei leidunud, oli ostja.

Nüüd kaalub maksuamet, mis edasi saab. Nimelt oleks Hermeti sõnul maksuametil lihtne öelda, et olgu võlg makstud või võetakse Pärnu-Jaagupi kinnistu võla katteks ära. Paraku on Pärnu-Jaagupi hoones üürnikuks SA Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu, mis tähendab, et kinnistu päevapealt äravõtmisega kanntaksid patsiendid, kes seal viibivad.