Euroopa õlletööstus seisab kriisi lävel

Põhja-Euroopa pruulikojad vaevlevad õllenappuses, tapamajad seisavad sulgemise äärel ja brittidel on üha keerulisem leida poelettidelt populaarseid hommikusööke.

See kõik on tingutud ühest kummalisest kriisist. Nimelt napib Euroopas süsihappegaasi, vahendab Bloomberg.

Lisaks kihisevate jookide valmistamisele kasutakse CO 2 ka toidu pakendamisel ja tapamajades sigade uimastamisel. Samuti on see vajalik külmutatud toodete transportimiseks. Tänavu suvel on aga olulisest gaasist puudus, sest mitmed seda tootvad ammoniaagitehased on uksed sulgenud. See omakorda lisab survet toiduaine- ja joogitööstusele, mille nõudlus on tänu soojale ilmale, jalgpalli maailmameistrivõistlustele ja puhkusehooajale kasvanud. Eriti tuntakse puudust karastusjookidest, õllest ja grill-lihast.

“Kui süsihappegaasi normaalne tootmine ei taastu, võivad tarbijatele varsti kauplustes vastu vaadata tühjad letid,” rääkis Suurbritannia toidu- ja joogiliidu juht Ian Wright.

Õlletootjad asuvad kärpima

Euroopas on aga viimasel ajal remonditööde või toodanguprobleemide tõttu suletud mitu suurt ammoniaagitehast. Ning süsihappegaas on just ammoniaagitootmise kõrvalprodukt.

CRU's Fertilizer Weeki väljaande teatel võib normaalne tootmine taastuda alles septembris. Samas hoiatasid Berenbergi analüütikud, et kui toodangu puudujääk püsib veel kolm-neli nädalat, tekivad toidu- ja joogitööstusel tõsised probleemid.