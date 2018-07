Tallinna raad kutsus bussivedaja tõttu kokku kriisikoosoleku

Äripäev 04. juuli 2018, 10:16

Eelmisel reedel korraldas Tallinna linnavalitsus kriisikoosoleku, et arutada võimalikke stsenaariume juhuks, kui MRP Linna Liinidel asjad hapuks peaksid minema, kirjutas Postimees. Bussiveofirma ise paanikaks põhjust ei näe.

Postimees kirjutab, et liisingufirma esindaja kurtis Tallinna linnavalitsusele probleeme busside liisingumaksete laekumisega. MRP Linna Liinide omaniku esindaja Aivo Pärn aga kommenteeris Postimehele, et juhtkond tegeleb liisingumaksete küsimuse lahendamisega ning kui MRP-l ja liisingufirmal on probleem, siis on see nendevaheline asi.

„Bussid ju sõidavad ja linnaga sõlmitud lepingut täidetakse korrektselt,“ ütles Pärn ja lisas, et firmal on üle 20 aasta veokogemust Tallinna linnaliinidel ning et praeguse lepingu alusel osutatakse teenust juba neli aastat.

MRP Linna Liinid teenindab Tallinnas 11 liini, ülejäänud liinidel veab sõitjaid TLT. Tallinnas kokku on umbes 80 bussiliini.