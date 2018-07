Eesti eksport Lätti on alkoholi mõju all

Eesti eksportis Lätti eelmisel aastal 1,175 miljardi euro väärtuses kaupu. Viimaste aastate ekspordi kasvu on oluliselt mõjutanud alkoholi sisaldavad tooted, selgub statistikaameti vaatlusest.

Aastail 2001-2017 eksporditi Eestist Lätti suuremas mahus viit kaubagruppi: põllumajandussaadused, mineraalsed tooted, sõidukid ja nende osad, elektrimasinad ja -seadmed ning masinad ja mehaanilised seadmed, vahendab statistikaameti blogi.

Statistikaameti praktikant Sten Mirski kirjutab ameti blogis, et keskmiselt moodustasid need kaubagrupid vaatlusalusel perioodil ligi 54% koguekspordist ning 2017. aastal 61% koguekspordist. Kui selle aja algul eksporditi Eestist Lätti kõige rohkem sõidukeid ning nende osi ja tarvikuid, siis praegu on põhilisteks ekspordiartikliteks põllumajandussaadused ja toidukaubad.

Põllumajandussaadustest ja toidukaupadest on Lätti eksporditud enim piima ja rõõska koort (10,5 mln eurot), sealiha (8 mln eurot), piiritusjooke ja likööri (7,2 mln eurot) ning rapsi-, rüpsi- ja sinepiõli (7,1 mln eurot).

Alkoholi sisaldavad tooted on oluliselt mõjutanud põllumajandussaaduste ja toidukaupade viimaste aastate ekspordi kasvu. Kui 2013. aastal moodustas alkohol vaid 8,1% põllumajandussaaduste ja toidukaupade ekspordist Lätti, siis eelmisel aastal oli selleks väärtuseks 19,5%, kusjuures viimase nelja aasta jooksul on alkoholi eksport kasvanud 1,3 korda (24,3 miljoni euro võrra). Enim on mõjutanud alkohoolsete jookide ekspordi kasvu linnaseõlu (2,3 korda) ning piiritusjookide ja likööri (1,1 korda) eksport.

Euroopa Liiduga liitumisele järgnevatel majandusbuumi aastatel eksporditi Lätti kõige rohkem sõidukeid ning nende osi ja tarvikuid. Selle kaubagrupi eksport Lätti kasvas 2007. aastani, kui sõidukite ning nende osade ja tarvikute ekspordimaht oli kasvanud 220 miljoni euro võrra ehk 2003. aastaga võrreldes 28 korda. Viimase viie aastaga on Lätti eksporditud keskmiselt 145,5 miljoni euro väärtuses sõidukeid ning nende osasid ja tarvikuid, mis moodustas aastatel 2013-2017 Eesti koguekspordist Lätti keskmiselt 12,3%.

Alates 2004. aastast on sõiduautod moodustanud keskmiselt üle 67% sõidukite ning nende osade ja tarvikute ekspordist Lätti. Aastal 2007 kasvas sõiduautode eksport võrreldes 2003. aastaga enam kui 88 korda. Sõiduautodest eksporditi enim bensiinmootoriga autosid silindri töömahuga 1,5-3 liitrit.

