Investorid ootavad huviga Enefit Greeni IPOt

Investorid ootavad Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Greeni börsiletulekut. Nõudlust võib olla isegi rohkem kui pakkumist.

Finantsnõu jagava Redgate Capitali partner Aare Tammemäe kaaluks Enefit Greeni aktsiate märkimist tõsiselt. Sektor on kasvav ja turul on väga vähe suuremahulisi aktsiapakkumisi. Pealegi on mitu investorit seoses Tallinna Sadamaga ennast juba n-ö soojaks teinud. "Nõudlus on suurem kui pakkumine," kommenteeris Tammemäe.

Kui aktsiapaketi väärtus tuleb samas suurusjärgus või enam kui Tallinna Sadama puhul (147 miljonit eurot), siis võiks aktsia pakkuda huvi nii rahvusvahelistele kui ka kohalikele institutsionaalsetele investoritele – need on pensionifondid, kindlustusfirmad, investeerimisfondid, Family Office. Samuti eraisikutele.

Samas tuleb aru saada, et Enefiti Greeni börsi kaudu kapitali hankimise idee on teistsugune kui Tallinna Sadamal. Raha läheks peamiselt arengusse ehk investeeringuteks, mitte dividendide maksmiseks. "Ootame, et Enefit Green oleks pigem kasvu- kui dividendiaktsia," sõnas Tammemäe.