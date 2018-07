Ainult tellijale

Ainult tellijale

Rootsi Päevalehe Dagens Nyheter andmetel on Luminori panga juht Erkki Raasuke saanud Eesti kohtu nõudma, et Google avaldaks inimese nime, kes lekitas internetti video tema ja töötajate vestlusest.

„Ma ei saa selle protsessi kohta mitte midagi praegu kommenteerida,“ ütles Raasuke Äripäevale. „Jah, mul ei ole siin midagi lisada.“

Harju maakohtust vastati, et praegu saab soovi korral infot anda ainult Erkki Raasuke ise.

Eelmise aasta suvel lekitas anonüümne isik internetti salvestise Luminori panga juhi Erkki Raasukese kohtumistelt panga töötajatega, kus Raasuke muu hulgas võrdleb ametiühingut terroristidega. Toona ütles Raasuke meediale, et video on manipulatsioon, kus on välja rebitud üksikuid sõnu ja lauseid.