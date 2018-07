Urve Palo ja ettevõtjad pole alati hästi läbi saanud

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Täna ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri ametist lahkunud Urve Palo ja ettevõtjate suhted on kohati olnud teravad.

Eelmise aasta suvel tegid 21 ettevõtlusorganisatsiooni ajaloo suurima ühisavalduse, milles soovitasid riigikogul kõikidest planeeritud maksumuudatustest loobuda. Äripäev pani toona videodebatis vastamisi ettevõtlusministri Urve Palo ja kaubandus- tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi, et lahata viimase kümne aasta teravaimat konflikti, mis ettevõtjate ja valitsuse vahel pulbitses.

Minister Palo rääkis siis, et ettevõtjate kriitika on üllatav ja asjatu, kuna valitsus on just ettevõtjate jaoks palju ära teinud. Ta tõdes, et ju on valitsus teinud kusagil kommunikatsioonivea.