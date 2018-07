Ossinovski: Palo tahtis juba mõnda aega lahkuda

Äripäev 23. juuli 2018, 16:23

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski ütles, et Urve Palo teavitas teda oma otsusest valitsusest ja erakonnast lahkuda täna hommikul ja teade tuli talle ning erakonnale ootamatult.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kohalt ning erakonna ridadest lahkuva Urve Palo otsus oli Ossinovski sõnul sügavalt isiklik. "On selge, et ta on mõelnud selle peale juba mõnda aega ja nüüd suvisel puhkusehetkel on see otsus lõplikult sellisena kujunenud," ütles Ossinovski.

Ossinovski märkis, et Palo otsuse tagamaad on palju sügavamad kui viimatised erimeelsused erakonnas ja Palo oli lahkumist kaalunud mõnda aega. "Ei ole õige siduda seda teatud erimeelsustega, mis siin avalikus ruumis on mõne nädala eest olnud," lausus ta.

Äripäevale teadaolevalt on Urve Palo pahane Jevgeni Ossinovski peale, et too taunis Palo sõnavõttu Indrek Saare aadressil ega asunud teda kaitsma. Ossinovski ütles selle kohta veel kord, et tegu ei ole lühiaegse emotsiooni ajal tehtud otsusega. "Mul on ääretult kahju, et Urve on otsustanud poliitikast lahkuda, aga kuna tegemist on väga otsusekindla naisega, siis see on väga läbi kaalutud ja lõpik otsus. Ehkki see teeb mind kurvaks, siis pean ma seda otsust austama."