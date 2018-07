Hinrikus andis raha Horvaatia robotifirmale

Äripäev 24. juuli 2018, 09:21

Autonoomseid tööstusroboteid arendav Horvaatia idufirma Gideon Brothers kaasas ligi 650 000 euro suuruse investeeringu, rahastusringi suurimaks investoriks oli TransferWise’i kaasasutaja Taavet Hinrikus, kirjutab portaal Geenius.

Firma loodi möödunud aasta alguses ning selle eesmärk on luua isemõtlevaid roboteid, mis sobiks tööle näiteks ladudesse. Näiteks võiks firma robot vedada mõnes laos suuri aluseid ning kuna see saab aru, kus see on ja mida see näeb, siis ei kujuta see ohtu teistele töötajatele. Firma robotite juures kasutatakse 3D-nägemistehnoloogiat, tehisintellekti ja süvaõpet.

Eelmisel aastal ilmunud Äripäeva Rikaste TOPis oli Hinrikus 193,6 miljoni euroga 3. kohal. Ta on Eesti tuntuima idufirma TransferWise’i asutaja. Eelmise aasta kevadel Business Insideris ilmunud intervjuus rääkis Taavet Hinrikus, et TransferWise’i käive ulatub 100 miljoni naelani ning tegevuskasumiga jõutakse plussi. Äripäev hindas mullu ligi seitse aastat tagasi asutatud idufirma turuväärtuseks 1,1 miljardit dollarit. Ajakirjas Forbes ilmus mullu suvel artikkel 30 Balti kõige innovatiivsemast ja edukamast ettevõtjast. Esimesena mainiti ära just TransferWise’i kaaslooja Taavet Hinrikus.

Kohe pärast mulluse Rikaste TOPi ilmumist sai TransferWise rahasüsti, mis tõstis Hinrikuse TOPi esimeseks. Nimelt andis TransferWise mullu novembris teada 280 miljoni dollari kaasamisest. Ettevõttes enamusosaluse säilitanud asutajad Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann müüsid tehingu käigus enda osalusest alla 10%. Enne tehingut hinnati Hinrikuse ja Käärmanni osaluseks ca 40%. Tehingu käigus oli ettevõtte asutajatel, varajastel investoritel ja üle kolme aasta ettevõttes töötanud isikutel võimalus loobuda kuni 20% neile kuulunud aktsiatest. Seda, kui agaralt võimalust kasutati, ettevõte ei avaldanud.

TransferWise’ile lähedal seisev allikas ütles, et tehingus hinnati ettevõtte väärtuseks 1,6 miljardit dollarit. Äripäeva andmeil ulatus siis Kristo Käärmanni aktsiapaki väärtus 259 ja Hinrikuse oma 255 miljonile eurole. See tähendab, et mehed möödusid Äripäeva Rikaste TOPis taas Graanul Investi omanikust Raul Kirjanenist (vara väärtus 226,7 miljonit eurot) ning on jälle Eesti rikkaimad ettevõtjad.