Raadiohommikus: kas investor Toomas püüab kukkuvat nuga?

Äripäev 29. juuli 2018, 16:33

Möödunud nädalal kukkus kolinal Facebooki aktsia, aga investor Toomas ostis Facebooki aktsiaid juurde. Miks ta seda tegi, räägime esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Lisaks teeme kokkuvõtte börsifirmade kvartalitulemustest ning saate teada, miks pole pidanud paika viis aastat tagasi kõlanud ennustus, et tekstiilitööstus sureb Euroopas välja. Eesti tekstiilitööstus Wendre on hea näide, et ka Euroopas tasub edasi toota.

11.00-12.00 "Äripäev eetris". Ajakirjanikud Indrek Mäe ja Pille Ivask vaatavad peale, mis on toimunud tulemuste hooajal, milline seis on kinnisvaraturul ning räägivad ka muudest möödunud nädala kuumimatest teemadest.

13.00-14.00 "Maksu- ja tolliamet annab nõu".* Aprillis avalikustas maksu- ja tolliamet, et on võtnud fookusesse kaks ettevõtlust puudutavat teemat. Alustatakse nende ettevõtte osanike kontrollimist, kes teenivad dividenditulu, aga ei teeni palgatulu ning samuti on alustatud pahatahtlike suurvõlgnike vastu pankrotimenetlusi eesmärgiga seada neile ärikeeld.

Nende kahe teemaga algatatud tegevusi ja eesmärke selgitavad saates „Maksu- ja tolliamet annab nõu“ maksuameti otseste ja kaudsete maksude talituse juhataja Tiina Normak, maksuauditi osakonna juhataja asetäitja Eilike Pruul ja erimenetluse valdkonnajuht Airi Jansen-Uueda. Saade oli esimest korda eetris aprillis. Saadet juhib Aivar Hundimägi.

15.00-16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud konverentsil "Laoseis 2018". Tööjõupuudust tunnetavad väga paljud Eesti tööandjad. Saate esimeses ettekandes kuulete, kuidas keerulistes tingimustes laotöötajad turult üles leida ja tööle värvata. Lisaks kuulete, missugused on levinuimad vead, mida tööandjad värbamisel teevad ja kuidas neid vältida. Kõneleb Triin Kurves, CV Keskuse värbamiskonsultant. Brand Manuali tööandja brändingu strateeg Jaana Ziius räägib, kuidas efektiivselt tegeleda tööandja brändinguga. Kas see on moodne sõnakõlks või võluvits?