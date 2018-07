Eesti kindlustusfirma kaasas Austriast strateegilise investori

Kindlustusmaakler IIZI Group ning Kesk- ja Ida-Euroopa riskijuhtimise ja kindlustusvahenduse suurettevõte GrECo JLT Group lõid strateegilise partnerluse, mille käigus omandas GrECo JLT osadelt senistelt IIZI aktsionäridelt enamusosaluse.

IIZI lisas pressiteate vahendusel, et nende tegevjuhtkond ja senised ettevõttega seotud aktsionärid jätkavad ettevõtte juhtide ja omanikena. Tehingu hinda osapoolte kokkuleppel ei avalikustata.

IIZI Groupi juhatuse esimees Igor Fedotov nentis pressiteate vahendusel, et klientide vajadused ja kindlustusturg on muutumas ja kindlustusäri on järjest globaalsem ning nad on juba mõnda aega ringi vaadanud, kuidas turu muutusi parimal viisil ära kasutada ning otsinud strateegilist partnerit.

Kui IIZI oli seni esindatud Eestis, Lätis ja Soomes enam kui 150 töötajaga, siis 1925. aastal Austrias asutatud perefirma GrECo JLT tegutseb 16 riigis 52 tütarfirma ja ligi 800 töötajaga, sealhulgas Eestis alates 2014. aastast ning Leedus läbi 2008. aastal omandatud RHEA.