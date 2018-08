Kes on uurimise alla sattunud Danske juhid?

Ainult tellijale

Riigiprokuratuur hakkas uurima Danske rahapesu, millega sattusid luubi alla peale töötajate ka panga endised juhid.

Briti finantsisti Bill Browderi kuriteoteates seisab kuue juhi nimi, kes kõik on praeguseks Danskest töölt lahkunud, kuid kelle rolli rahapesus hakkab prokuratuur uurima. Juhtide kõrval leiab nimekirjast 20 töötajat. Äripäeva andmetel on nende hulgas peale suhtehaldurite ka assistente ja Moskva esinduse töötajaid. Kuna tegu on reatöötajatega, ei avalda Äripäev nende nimesid, vaid keskendub nende töö eest vastutanud juhtidele.

Kumbki neist ei ole kinnitanud, et töölt lahkumise põhjus oli rahapesuskandaal. Sama on ümber lükanud filiaali endine juht Aivar Rehe, kellel on koht Browderi koostatud nimekirja esiotsas. Paed, Rehet ja Vanajuurt ei õnnestunud telefoni teel kommentaariks tabada.

Raskustes piimatööstust Tere pool aastat juhtinud Rehe proovis mullu pääseda tagasi pangandusse, millest pidi kolm aastat tagasi avalikkuse jaoks ootamatult loobuma. Läinud aastal oli meedial kindel info, et Rehe tõuseb Bigbanki juhiks, kuid maandus selle asemel nõuniku kohal.

Kuriteoteates on kirjas veel personalijuht Liina Oks, aastate eest ettevõtete pangandusega tegelenud Marek Začek ja kliendisuhete osakonna juht Meelis Välk. Začek juhtis pärast pangandussektorit näiteks turvafirmat USS Security ja nüüd kuulub talle kahasse moedisainer Katrin Kuldmaga disainerfirma Woom.

Uurimine pole põhjendatud

Oks sõnas, et ei jaga kommentaare, kuid lisas, et juurdluse algatamine ei ole tema suhtes põhjendatud ja ta vastab vaid uurijate küsimustele. Teemat ei kommenteeri ka Välk, kes pärast Danskest lahkumist töötas LHVs. Avalikest andmetest ei selgu tema uut töökohta, ainult see, et ta on seotud spordile keskendunud MTÜdega.

Oks liikus pärast Dansket Nordeasse, kus personalijuhina jätkas ja mängis oma rolli skandaalses tülis ametiühinguga. Oks hoidis panga juhtkonna poole. Paar aastat tagasi rääkis ta näiteks, et Nordea on vääriline tööandja ja töötajatele pakutavad tingimused konkurentsivõimelised. Konflikt aga päädis eelmisel aastal töötajate võiduga – allkirjastati heade kavatsuste kokkulepe.

Värske murrang

Riigiprokuratuur algatas eile hommikul ennast Putini vaenlaseks nimetanud Venemaa endise investori Bill Browderi avalduse põhjal kriminaalmenetluse. Browder esitas ka eelmisel aastal avaldusi, kuid need ei viinud kuhugi ning üks menetlus lõpetati.

Browder käis läinud nädalal välja panga juhtide ja töötajate nimed, kes peaksid prokuratuuris huvi äratama. Ta tõmbas niidid suure rahapesuskeemi paljastanud Sergei Magnitski juhtumi ja Putini sõbra, Panama paberitest tuttava tšellisti Sergei Rolduginini.

“Kuriteotunnused olid hästi kirjeldatud,” põhjendas peaprokurör Lavly Perling praegust otsust ja eitas, et üks juurdluse põhjus on avalikkuse surve. "Prokuratuur alustab menetlusi seaduse alusel. Olgu avalikkuse surve nii suur kui tahes, ei saaks me lubada, et alustame menetlust, kui ei näe kuriteotunnuseid."