Põllumehed saavad põua puhul laenu

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Põua pärast kannatavatel põllumeestel avaneb võimalus saada Maaelu Sihtasutusest likviidsuslaenu, samuti kavatseb maaeluministeerium toetada põllumeeste ilmaolude kindlustust.

Teiseks toetab valitsus kõikvõimalike toetuste varasemat väljamaksmist ning Euroopa Komisjoni käest on küsitud erisus rohestamisnõuete kohta.

Maaeluminister Tarmo Tamm märkis, et otsetoetuste ja maaelu arengukava teise samba toetuste kogusumma on 170-180 miljonit eurot, mida on võimalik varem välja maksta. Lisaks makstakse põllumeestele endiselt üleminekutoetust 18 miljoni euro suuruses.

Toetus ilmaolude kindlustamiseks

Teiseks on maaeluministeeriumis väljatöötamisel uus meede, millega tuleval aastal eraldatakse maaelu arengukavas 2 miljonit eurot, et toetada põllumeestel oma saakide kindlustamist ilmaolude vastu.

Ka märkis Tamm, et hädaolukorra seadus Eestis mingit eriolukorda välja kuulutada ei luba ning ei näinud ta ka põhjust või mõju sellel põuaga hädasolevatele põllumeestele. "Ega see raha põllumehele midagi ei anna, vaid selgitab lepingupartnerile, et tegemist on ekstreemsete oludega. Seda, et tegemist on ekstreemsete oludega, aitame ka meie koos põllumeestega selgitada," ütles Tamm.

Tänavune põud on tõenäoliselt hävitanud 30-70% teraviljasaagist.