Pealtkuulatud kõnelus: töölt kõrvaldatud linnaametnik kui "võimuahne vend"

Järjekordne Tallinna linnavõimuga seotud keskerakondlane sai kuriteokahtlustuse: linnasüsteemis juhtivatel kohtadel ja viimati Tallinna Linnatranspordi ASis (TLT) haldusjuhina töötanud Toivo Moorast kõrvaldati pärast auditit ametist.

Põhja ringkonnaprokuratuurile esitas kuriteoteate TLT, kes samal ajal ka peatas töösuhte Moorastiga. Moorasti töösuhe peatatakse 30 päevaks, aga palka saab ta sel ajal edasi.

Äripäeva kõnedele Moorast täna ei vastanud, kuid kommenteeris Ärilehele, et ei tea, milles teda kahtlustatakse ning on üleüldiselt verivärske TLT juhi Boroditši tööstiilis pettunud.

"Eile kutsus mind Boroditš välja, ta oli kaks päeva tööl olnud. Ma kuulsin asjast esimest korda, eile pealelõunat öeldi käskkirjaga, et 30 päevaks on mind töölt kõrvaldatud palga säilitamisega. Ma küsisin siis, miks ja laiutati ainult käsi ja maigutati suud. Koheselt pandi minule tundmatu mees minu kohusetäitjaks," rääkis Moorast Ärilelehele.

Mõjukate ülemuste alluv

Moorast on Keskerakonna liige 2002.a kevadest. Pikka aega oli ta Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja. Tema ülemusteks linnaosavalitsuses on olnud näiteks mõjukad keskerakondlased Kalev Kallo ja Kalle Klandorf.

Äripäev kirjutas 2009. aastal, kuidas erinevalt teistest Tallinna linnaosadest saavad firmad juba aastaid üürida tasulisteks parklateks sobivaid platse Lasnamäe linnaosavalitsuselt miinimumhinnaga ja otsustuskorras. Teised linnaosad korraldasid selleks enampakkumisi ning said ka kuni neli korda suuremat üüritulu.

Tollal kommenteeris Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Moorast, et parklad olid rendile antud turuhinnaga ja linnaosa ei ole raha kaotanud.

Viimased aastad on Moorast olnud ametis TLT haldusdirektorina. Ta on tegelenud ka trammidepoode ehitushangetega. Näiteks korraldati nii Pärnu mnt trammidepoo A- ja B-korpuse kui ka Kopli tänava depoo remondihanked lihtmenetluse korras. Kõik kolm tööd, kogumaksumusega 5,7 miljonit eurot, tegid Arvi Seemeli ning Tiit Vällinguga seotud firmad.

TLTs on Moorast haldusosakonna juhina töötanud pea kümme aastat, 2010. aasta novembrist.

"Võimuahne vend"

Moorasti kunagised erakonnakaaslased ning Tallinna linnavõimu mõjukad niiditõmbajad, praeguseks korruptsiooni eest kriminaalkorras karistatud Elmar Sepp ja Ivo Parbus iseloomustasid 2008.a sügisel Parbuse kabinetis Moorastit kui võimuahnet venda, kes linnaosavalitsusust tegelikult juhib.

Järgneb väljavõte Sepa ja Parbuse vestlusest:

Parbus: No aga ega, ega vaata, kui me nüüd käime läbi kõik linnaosade vanemad, siis noh, kes meil on need väga kõvad töömehed.

Sepp: Ütleme niimoodi, et Jürgenson on täiesti aut. Jürgenson püsib ainult tänu sellele, et papa on Edgarit (Edgar Savisaar – toim) ­aidanud. Ainult tänu sellele.

Parbus: No seda ma ei tahtnud öelda, aga sa nüüd tõid välja selle.

Sepp: Ja-ja, no ma tean seda, seda on öeldud ka niimoodi. Piritast ma ei räägi üldse. Nõmme-Nõmme, minu arust see Rainer (Rainer Vakra – toim) on täitsa asjalik. Ja noh, Klandorf (Kalle Klandorf – toim).

Parbus: Ee-ää.

Sepp: Aga Kalle tegelikult, Kalle võtab ka asja rahulikult, et Kalle mängib korvpalli rohkem.

Parbus: Kalle mängib korvpalli, ää, Kalle jätab ainult selle mulje, soliidse.

Sepp: Jah.

Parbus: Aga tegelikult teeb seal asja ära Moorast (Toivo Moorast – toim).

Sepp: Moorast.

Parbus: Ja, ja Moorast on niivõrd võimuahne vend, et Moorast täiesti neelab selle alla, ta saab aru, et ta ise ei saa esimeseks.

Sepp: Linnaosavanemaks ei saa järelikult.

Parbus: Jaa, jaa.

Sepp: Realiseerib oma ambitsioonid.

Parbus: Jah, jah, ta paneb, paneb täiesti.

Sepp: Ta tegelikult juhib igapäevast.

Parbus: Jah, ta juhib igapäevast seda asja.

Sepp: Seda ma olen aru saanud.