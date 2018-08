TLT haldusjuht Moorast kriminaaluurimise all

Eelmisel nädalal peatas Tallinna Linnatranspordi AS auditi tulemusena töölepingu haldusteenistuse juhi Toivo Moorastiga, kelle tegevuse suhtes nad esitasid kuriteoteate. Nüüd algatas prokuratuur Moorasti suhtes kriminaalasja.

Auditi tulemuste põhjal esitas TLT kuriteoteate Põhja ringkonnaprokuratuurile, kes teatas täna, et alustas Tallinna Linnatranspordi ASi (TLT) esitatud kuriteoteate alusel kriminaalmenetlust. Kriminaalasi algatati paragrahvide järgi, mis puudutavad riigihanke menetluse nõuete rikkumist ja toimingupiirangu teadvat rikkumist suures ulatuses.

Augusti alguses TLT juhina tööle asunud Deniss Boroditš peatas sisejuurdluse ajaks Moorastiga töösuhte, tuues põhjenduseks välisauditi esialgsed tulemused, mis tekitasid kahtlustuse ametiseisundi kuritarvitamises.

Boroditš ütles eelmisel nädalal Äripäevale kommentaariks, et kahtlused on konkreetsed. "Me ei ole naljaettevõte, kes hakkaks selliste asjadega nalja tegema ja politseimänge mängima. See ei ole ettevõtte ega ka minu stiil. Küll on minu kohustus reageerida, kui ma näen, et kusagil on kahtlus ettevõtte huvide kahjustamises ning tegu võib olla kuriteoga."

Boroditši sõnul hõlmas audit aastaid 2015-2018.

Teenekas linnaametnik

Moorast on Keskerakonna liige 2002.a kevadest. Pikka aega oli ta Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja. Tema ülemusteks linnaosavalitsuses on olnud näiteks mõjukad keskerakondlased Kalev Kallo ja Kalle Klandorf.

Äripäev kirjutas 2009. aastal, kuidas erinevalt teistest Tallinna linnaosadest saavad firmad juba aastaid üürida tasulisteks parklateks sobivaid platse Lasnamäe linnaosavalitsuselt miinimumhinnaga ja otsustuskorras. Teised linnaosad korraldasid selleks enampakkumisi ning said ka kuni neli korda suuremat üüritulu.

Tollal kommenteeris Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Moorast, et parklad olid rendile antud turuhinnaga ja linnaosa ei ole raha kaotanud.

Viimased aastad on Moorast olnud ametis TLT haldusdirektorina. Ta on tegelenud ka trammidepoode ehitushangetega. Näiteks korraldati nii Pärnu mnt trammidepoo A- ja B-korpuse kui ka Kopli tänava depoo remondihanked lihtmenetluse korras. Kõik kolm tööd, kogumaksumusega 5,7 miljonit eurot, tegid Arvi Seemeli ning Tiit Vällinguga seotud firmad.

TLTs on Moorast haldusosakonna juhina töötanud pea kümme aastat, 2010. aasta novembrist.