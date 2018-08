Linda Line leidis uue laeva

Äripäev 06. august 2018, 11:30

Linda Line'i juhi Enn Rohula sõnul on valmis vaadatud laev ehitatud Austraalias.

Linda Line'i juhi Enn Rohula sõnul on valmis vaadatud laev ehitatud Austraalias.

Linda Line'i juhi Enn Rohula sõnul on valmis vaadatud laev ehitatud Austraalias.

Sel suvel Tallinna-Helsingi liinil liikluse peatanud Linda Line pole tegevdirektor Enn Rohula sõnul loobunud plaanist soetada autokatamaraan, kuid tehingu sõlmimist takistab ettevõtte emafirma pankrotiprotsess, kirjutas ERR.

Heale äritavale viidates ei soostunud Rohula ütlema, et mis alusega on täpsemalt tegemist ja milline on tehingu hind. Ta lisas vaid, et valmis vaadatud kiirlaev on ehitatud Austraalias.

"Laev on välja valitud ja investorid olemas," ütles Rohula esmaspäeval ERRile .

Kirju taust

Mai lõpus kuulutas Harju maakohus välja Lindaliini emafirma Linda Line Shipping OÜ pankroti. Viimasele kuulub umbes 80% Lindaliini aktsiatest. Linda Line Shippingu juhatuse liige oli 2014. aasta oktoobrist 2017. aasta detsembrini Timo Sas. Alates 7. detsembrist 2017 on juhatuse liige Indrek Nuut.

Lindaliini AS on ligi veerand sajandit Soome ja Eesti vahel kiirlaevaliiklust korraldanud ettevõte, mille pikaaegne juht on Enn Rohula. Ettevõte tegi hiljaaegu läbi saneerimise ja sai lahti üle poole miljoni euro suurusest võlast.

Linda Line Shipping OÜst omakorda omab 90% TS Investor OÜ. Kuus korda nime vahetanud TS Investor OÜ asutati 2009. aastal. Ettevõtte asutas Jekaterina Palajeva, ent mõni kuu pärast asutamist läks ettevõte Timo Sasi elukaaslase Anna Karkatšova nimele. Kuni 2016. aastani olid omanikeks Timo Sas ja Anna Karkatšova, ent seejärel peitis Timo Sas oma osaluse Šveitsi registreeritud ettevõttesse TS Investor AG.

Pärast aktsionäride vaidlust, mis algasid 2017. aasta lõpus, liigutati TS Investor AG osalus selle aasta 19. jaanuaril hoopiski soome ettevõtte Varsainais-Soumen Tukkutoimi Oy alla.

Timo Sas vahetati ettevõtte juhatusest välja juristi Indrek Nuudiga vahemikus 28.11.2017–03.01.2018. Pärast seda on ettevõtte juhatuse liige taas Timo Sas.

"Ta ainult valetab, valetab, valetab"

Äripäev kirjutas veebruaris, kuidas värvika minevikuga ettevõtja Timo Sas väidab, et laevaärimees Enn Rohula kandib Lindaliini kaudu tema vara välja.

Enn Rohula ei olnud nõus. "No mida ma saan öelda… ta lihtsalt valetab! Ma ei tea, kas tal on mingeid terviseprobleeme või mis tal viga on – ta ainult valetab," ütles selle peale Lindaliini pikaaegne juht Enn Rohula.

Loe artiklit SIIT.