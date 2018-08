Hiiu tuulepark lööb kogukonna kahte lehte

Ainult tellijale

Riigikohtu otsusega tühistatud Hiiu mereplaneering ja vaidlused tuuleparkide ümber on löönud kogukonna kahte leeri.

Ühel pool on osa kogukonnast, kes tuuleparke silmapiirile ei soovi ega taha ka nende rajamist loodus- ja linnukaitse seisukohast olulistele madalatele Hiiumaa põhjarannikul. Teisalt ootab osa kogukonnast, et käima saaks minna valla ja Nelja Energia vahel sõlmitud koostöölepe, mis pidi tooma valda nii töökohti kui ka osa tuulepargiga teenitavast rahast.

„Nii palju võin ma öelda, et tuulepargi teemal meie kogukond ühtne ei ole. On pooldajaid, on vastaseid, viimased on siis koondunud Hiiu Tuule alla ja protsessile sellise käigu andnud, aga eks selline demokraatia ongi,“ rääkis Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik.

Otseselt ei ole kohalik omavalitsus selle planeeringuga kuigipalju seotud. Planeeringu kehtestas maavalitsus, nüüd on selle roll läinud rahandusministeeriumile. Valla põhiline seos oligi koostöölepe Nelja Energiaga.