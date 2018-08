Äripäev 09. august 2018, 10:08

Marek Helm asus juhtima Nortali äritegevust Pärsia lahe Araabia riikides (GCC) ja Aafrikas, teatas ettevõte.

Teiste projektide seas on Nortal piirkonnas nõustanud näiteks Dubai valitsust. Ettevõte aitas koostada osa Smart Dubai 2021 visioonist, mis näeb ette, et 2021. aastaks on kõik avalikud teenused saadaval elektrooniliselt ja ööpäevaringselt ning kaob vajadus külastada ametiasutusi.

Käesoleva aasta juunis allkirjastas ettevõte koostöölepingu ühe Araabia Ühendemiraatide mainekama valdusettevõtte Al Maskari Holdinguga, eesmärgiga viia Nortali e-riigi ja ettevõtete nõustamise kogemus Ühendemiraatidesse. Teiste käimasolevate projektide hulgas teeb ettevõte koostööd Omaaniga, et juurutada käibemaks ja aktsiis, seisis pressiteates.

Nortali klientide hulka kuuluvad valitsused ja juhtivad ettevõtted üle maailma. Nortal teostab projekte ligi kahekümnes riigis ning annab tööd enam kui 700 spetsialistile Euroopas, Lähis-Idas, Aafrikas ja Põhja-Ameerikas.

Äripäev on varem kirjutanud, et kui 2016. aasta sügisel liitus Nortali ja nende Omaani projektiga maksuameti endine juht Marek Helm, nägi avalikkus huvide konflikti. Nortal oli varem võitnud maksuameti hankeid ja teatas, et ei hoia eemale ka tulevastelt – paistmas oli mitu suuremat, ka 17 miljoni euro piiri ületavat hanget. Ka Helm ja Alamäe olid enne käte löömist rääkinud, et küllap huvide konflikti küsimus tekib. „Aga kui aus olla, siis me ei keskendunud sellele liiga palju. On inimesi, kelle puhul sai ei kahtle selles, et ta on Eesti patrioot ja tahabki õigeid asju teha,“ ütleb Alamäe.

Alamäe rääkis aasta alguses Äripäevale, et Nortali töö Omaanis ei ole ainult IT-süsteemi ehitamine, nad juurutavad käibemaksu. „See ei ole IT-projekt, see on suur ühiskonna muutmise projekt. Marek on see inimene, kes saab aru, kuidas ühiskonnas maksu koguda,“ ütleb Alamäe. „Marek on ilmselgelt teinud asju, mille üle meie riik peab olema väga tänulik. Nüüd on Marekil väljakutse muuta ka teisi riike peale Eesti.“