Priit Alamäe ja huvide konfliktid

Meil ei ole mingeid huvisid Brüsselis. Me ei ole Brüsselis kunagi äri teinud, me ei näe, et tahame Brüsselis äri teha. Priit Alamäe Siim Kallasest

Marek Helm – näost näha, et hea inimene

2016. aasta sügisel liitus Nortali ja nende Omaani projektiga maksuameti endine juht Marek Helm. Avalikkus nägi kohe huvide konflikti. Nortal oli varem võitnud maksuameti hankeid ja teatas, et ei hoia eemale ka tulevastelt – paistmas oli mitu suuremat, ka 17 miljoni euro piiri ületavat hanget.

Ka Helm ja Alamäe olid enne käte löömist rääkinud, et küllap huvide konflikti küsimus tekib. „Aga kui aus olla, siis me ei keskendunud sellele liiga palju. On inimesi, kelle puhul sai ei kahtle selles, et ta on Eesti patrioot ja tahabki õigeid asju teha,“ ütleb Alamäe.

Niisiis teataski Nortal, et huvide konflikt on välistatud. Alamäe lisas: tuleb vaid Marek Helmile otsa vaadata ja on aru saada, et huvide konflikti ei ole.

Alamäe räägib, et Nortali töö Omaanis ei ole ainult IT-süsteemi ehitamine, nad juurutavad käibemaksu. „See ei ole IT-projekt, see on suur ühiskonna muutmise projekt. Marek on see inimene, kes saab aru, kuidas ühiskonnas maksu koguda,“ ütleb Alamäe. „Marek on ilmselgelt teinud asju, mille üle meie riik peab olema väga tänulik. Nüüd on Marekil väljakutse muuta ka teisi riike peale Eesti.“

Siim Kallas – mitte klientide toomiseks

Prominentseim ja vastuolulisim Nortaliga seotud poliitik on kahtlemata olnud Siim Kallas. 2015. aastal töötas ta Euroopa Komisjoni erinõunikuna ja samas ka Nortali nõunikuna. Tekkis kummaline olukord – Kallas oleks pidanud andma nõu Brüsselis ja vältima igasugust viidet Nortalile, mis pakub tarkvaralahendusi Euroopa riikide valitsustele. Nortali huvi oleks samas võinud olla, et Kallase kaudu tuleks uusi kliente – riike, mis tahavad saada e-riigiks.

Alamäe eitab huvide konflikti. „Meil ei ole mingeid huvisid Brüsselis. Me ei ole Brüsselis kunagi äri teinud, me ei näe, et tahame Brüsselis äri teha. Jällegi, kui tookord Siimuga rääkisime, oli meie eesmärk võtta temalt seda teadmist, kuidas suuri protsesse mõjutada ja viia see teadmine Pärsia lahe riikidesse. Siim on eestlastest juhtinud võib-olla kõige suuremaid protsesse Euroopa tasemel. Täiesti hindamatu kogemus,“ ütles Alamäe.

Indrek Tarand leidis toona, et kui Alamäe ei palganud Kallast lobistamiseks, siis milleks ometi. „Indrek Tarand on muidugi spetsiifiline inimene, tema väiteid on keeruline kommenteerida,“ ütleb Alamäe. „Siim käis enne meiega kokkuleppele jõudmist läbi kõik võimalikud Euroopa institutsioonid, kelle käest ta pidi saama nõusoleku, heakskiidu või kinnituse selle kohta, et mingit jama ei ole. Kõik ütlesid, et on okei. Minu meelest kah.“

Alamäe leiab, et kui tahta teha suuri asju, on vaja suuri tegijaid. Näiteks Omaanis – kui on vaja läbi suruda olulist muudatust, siis on oluline vahe, kas seda läheb sealsele maksuameti juhile seletama tubli 30aastane analüütik või inimene, kes on 10 aastat maksuametit juhtinud. „See usutavus on hoopis teisel tasemel. Ühte vaatab klient nagu võrdset, teist nagu noort konsultanti,“ ütles ta.

Heatahtlik õppetund, mis ei paistnud sugugi siiras

2015. aastal plahvatas uudis: Nortal tegi maantee­ameti hankel rehepappi. Nimelt läks Nortal hankele kolme pakkumusega, peale emafirma Nortal ASi tegid pakkumuse ka tema Leedu ja Soome tütarfirma. Viimaste hinnapakkumus oli aga kõikide teiste omast kaks-kolm korda kõrgem. Sellega aeti hanke keskmine hind üles ning Nortal ASi pakkumus osutuski nii hanke esimeses kui ka teises osas täpsemalt keskmise hinna all olevaks. Samas olid nende hinnad ülejäänud pakkujate omadest kõrgemad.

Alguses ütles Nortal, et kõik on jokk, aga mingil hetkel astus sammu tagasi, taganes, ja Alamäe teatas, et kõik see oli sotsiaalne eksperiment.

„See hange oli algusest peale halvasti kokku pandud. Me läksime pointi tegema. Olime kohe alguses tellijale rääkinud, et see on vale, mida nad teevad. Tundsime, et meil on moraalne kohustus näidata, et asju saab teha teistmoodi. Tagantjärele vaadates – oleks võinud tegemata jätta, vaadates, kui palju vastu hambaid saime. Tol hetkel aga tundus hea mõte,“ räägib Alamäe.

„Minu südametunnistus on täiesti puhas,“ ütleb Alamäe. Tema sõnul oli see hange nii halvasti kokku pandud, et istus pärast tükk aega kohtus, kuna teised hankel osalenud vaidlustasid hanke.