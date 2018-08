PRIA pakub noortalunikele toetust

Alates 13. augustist saavad põllumajandusega alustavad noorettevõtjad esitada taotlusi maaelu arengukava noortaluniku toetuse saamiseks, teatas PRIA.

Kuni 40aastane mikro- ja väikeettevõtja võib saada toetust kuni 40 000 eurot korraga. Taotlusvooru toetuste eelarve on 5 miljonit eurot. PRIA lisab, et toetuse eesmärk on noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise hõlbustamine, põllumajanduses põlvkondade vahetuse soodustamine ning kaasaegsete teadmiste ja kogemustega põllumajandustootjate arvu suurendamine.

Tegemist on kolmanda taotlusvooruga - kahes varasemas määrati kokku ligi 9 mln eurot, millest on välja makstud üle 7,4 miljoni euro. MAK 2014-2020 eelarves on noortaluniku toetusteks planeeritud 22,1 miljonit eurot.