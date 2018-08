Raadiohommikus: kuidas haigekassa kliendile ninanipsu tegi

Äripäev 12. august 2018, 16:00

Haigekassa nõukogu koosolek https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180812/NEWS/180819938/AR/0/AR-180819938.jpg

Esmaspäevane Äripäev kirjutab kurioossest juhtumist, kuidas haigla traumapunkt müüs kliendile ortoosi kaks korda kallimalt, kui see apteekides müügil on. 90% ortoosi hinnast maksab aga haigekassa maksumaksja raha eest. Kliendi marru ajanud juhtumit avab meile hommikuprogrammis Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanik Birjo Must.

Juttu tuleb ka uue tulevase ettevõtlusministri Rene Tammistu lubadustest ja muust päevakajalisest. Stuudios on Meelis Mandel ja Eliisa Matsalu. Päev jätkub kolme saatega.