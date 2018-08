Soome lubab valimiste eel suuremaid toetuseid

Ainult tellijale

Valimised on jõudnud ka Soome poliitikute teadvusse ning tulevaks aastaks enam maksutõuse ei lubata, suuremaid toetusi põllumeestele ja maksukärpeid aga küll, kirjutab YLE.

"Me otsustasime seda [maksulaekumiste kasvu] kasutada väiksema sissetulekuga inimeste toetuste ja riigipensionide suurendamiseks," ütles Sipilä, kes lubas, et maksutõuse ei tule ning et erakond seisab madalama ja keskmise sissetulekutega inimeste maksusoodustuste eest.

Nädalavahetusel koos Eesti peaministri Jüri Ratasega velotuuril käinud Soome peaminister ning Soome Keskerakonna juht Juha Sipilä kommenteeris lühidalt rahandusministeeriumi koostatud eelarvekava ning ütles, et koalitsioon on otsustanud maksutõusu vältida.

Samuti plaanib Soome valitsus anda erakorralist abi põua käes vaevlevatele põllumeestele ning tõenäoliselt erakorralist rahastust Läänemere ökoloogilise olukorra parandamiseks. "Kõigepealt tuleb aga ära oodata ja vaadata, kui palju on meil manööverdamisruumi, see tähendab, et ootame rahandusministeeriumi viimast majandusprognoosi enne eelarve koostamist," lisas Sipilä.

Viimaste küsitluste järgi on aga sotsiaaldemokraadid need, kes on tõusnud populaarsuselt Sipilä parempoolse koalitsiooni erakondadest ettepoole. Sotsid on kogunud oma toetust roheliste, vasakpoolsete ja Põlissoomlaste toetajate arvelt ning oli möödunud nädalal 21 protsendiga kõige populaarsem partei. Järgnes Rahvuslik Koonderakond 19,8 protsendi ning Sipilä Keskerakond 17,8 protsendiga.