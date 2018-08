Herkel: nurin Vabaerakonnas käib ka minu pihta

Vigu on tehtud, aga need ei ole sellised, et nendest ei saaks välja tulla, tunnistas Vabaerakonna esimees Andres Herkel, rääkides piirkondade rahulolematusest partei juhtimisega.

"Ma arvan, et see nurin on ka minu pihta, kindlasti juhatus ja esimees vastutavad selles, milline on olukord erakonnas," rääkis Herkel intervjuus Delfile.

Ta rõhutas, et keegi pole tõstatanud siiski erakonna esimehe vahetuse küsimust ning lükkas ümber väite, nagu oleks juba kivisse raiutud see, et Indrek Tarandist saab Vabaerakonna peaministrikandidaat. "Keegi pole öelnud, et Tarand on meie peaministrikandidaat, ma olen öelnud, et jah, on mõeldav, et peaministrikandidaat tuleb väljaspoolt ning seetõttu on mõeldav, et see võiks olla Tarand," selgitas ta.

Tema hinnangul võiks Tarand ühe võimaliku meetmena aidata tõsta erakonna kesist reitingut. "Meil on vaja uut hoogu, et mitte ainult pakkuda oma seniseid ideid, aga ka uusi," tunnistas Herkel Delfile.

